Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas

La presión sobre el sistema eléctrico colombiano se reflejó en el comportamiento del mercado mayorista durante junio de 2026. El precio de la energía en bolsa alcanzó 562,1 COP/kWh, luego de un aumento de 395,7% frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 113,4 COP/kWh.
Frente a mayo de 2026, el precio promedio ponderado de bolsa también aumentó 8,9%, al pasar de 516,2 COP/kWh a 562,1 COP/kWh.
En las horas de mayor consumo, el valor de la energía en bolsa llegó a alcanzar 1.278,8 COP/kWh, reflejando la presión sobre los recursos disponibles para atender la demanda.
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