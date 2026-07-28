Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas

La presión sobre el sistema eléctrico colombiano se reflejó en el comportamiento del mercado mayorista durante junio de 2026. El precio de la energía en bolsa alcanzó 562,1 COP/kWh, luego de un aumento de 395,7% frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 113,4 COP/kWh. Frente a mayo de 2026, el precio promedio ponderado de bolsa también aumentó 8,9%, al pasar de 516,2 COP/kWh a 562,1 COP/kWh. En las horas de mayor consumo, el valor de la energía en bolsa llegó a alcanzar 1.278,8 COP/kWh, reflejando la presión sobre los recursos disponibles para atender la demanda. Puede leer: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

Generación térmica elevó el precio de la energía en bolsa en junio

Según explicó XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), durante junio se mantuvo una mayor participación de la generación térmica dentro de la matriz eléctrica, situación que contribuyó al incremento de los precios de bolsa. “Los precios de contratos liquidados para usuarios del mercado regulado aumentaron 10% frente a junio de 2025. Desde XM hacemos seguimiento permanente a la evolución de las principales variables para asegurar la sostenibilidad financiera del mercado”, señaló la entidad. Entérese: Todo sobre paneles solares: cuánto cuestan, cuánto ahorran y cómo instalarlos en su casa Pese al mayor uso de plantas térmicas, las fuentes renovables continuaron siendo las principales proveedoras de electricidad en el país. Durante junio de 2026, el 79,7% de la energía generada provino de fuentes renovables, lideradas por la Incendio con el 70,2%, seguido de la solar con el 8,1%, la biomasa con el 1,2% y la eólica con el 0,2%. El 20,3% restante correspondió a plantas de generación térmica. XM recordó que el precio de bolsa depende de las ofertas realizadas diariamente por los generadores para participar en la subasta administrada por la entidad. En su formación influyen factores como la disponibilidad de recursos hidráulicos, térmicos, solares y eólicos, los costos y disponibilidad de combustibles, así como el consumo de electricidad. Vea aquí: Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podrían reducir hasta un 20% su consumo de energía Además, el precio promedio de bolsa de 562,1 COP/kWh superó el índice MC1, que durante junio se ubicó en 334 COP/kWh. Este indicador corresponde al costo promedio ponderado de los contratos adjudicados mediante convocatorias públicas para atender el mercado regulado.

Comercializadores incrementan sus comprar en la bolsa

Los comercializadores estuvieron expuestos al precio de bolsa en un promedio de 10,1%, equivalente a 653,7 GWh de compras netas por un valor de 414.885,5 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento de 946,2% frente a junio de 2025, cuando las compras netas ascendieron a $39.658,2 millones.

Mercado regulado y no regulado mostraron comportamientos distintos

En los contratos bilaterales, utilizados para atender la demanda de hogares, pequeños negocios, industrias y comercios, los precios mostraron variaciones moderadas frente al mes anterior. Para el mercado regulado, que incluye hogares y pequeños negocios, el precio promedio fue d e338,6 COP/kWh, lo que significó una disminución de 1,7% frente a mayo, cuando fue de 344,4 COP/kWh. En contraste, el mercado no regulado, conformado principalmente por industrias y comercios, registró un precio promedio de 311,8 COP/kWh, con un ligero aumento de 0,2% respecto a los 311,0 COP/kWh del mes anterior. Más noticias: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 más para ahorrar energía medidas por El Niño

Cargo por Confiabilidad no se activó durante junio

El Cargo por Confiabilidad es un mecanismo regulatorio diseñado para garantizar que Colombia cuente con suficiente energía durante épocas de escasez. Según XM, para junio de 2026, los generadores tuvieron comprometidas 7.165,3 GWh en Obligaciones de Energía Firme (OEF). Desde junio de este año, la normativa establece tres precios de escasez: el Precio de Escasez Inferior (PEI), fijado en $321,1 por kilovatio hora; el Precio de Escasez (PE), en $906,1 por kilovatio hora; y el Precio de Escásez Superior (PES), en$1.303,9 por kilovatio hora. Del total de la energía comprometida, el 63% quedó asignado al PES, el28% al PEI y el9% restante al precio de laResolución CREG 071 de 2006. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El valor más alto de estos tres actúa como el Precio de Escasez de Activación. Debido a que el precio de la energía en bolsa no superó ese tope durante junio, ninguna de las obligaciones de entrega fue activada. Aun así, el pago total a los generadores para mantener disponible esta capacidad de respaldo ascendió a $485.847,2 millones, lo que se tradujo en un Costo Equivalente Real de Energía de $74,0 por kilovatio hora, valor que se traslada a la tarifa final en el componente de generación.

Las transacciones del Mercado de Energía Mayorista crecieron 46%

El dinamismo del sector también se reflejó en las operaciones del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la “gran plaza” donde los generadores de electricidad (hidráulica, térmica, solar o eólica) le venden la energía al por mayor a los comercializadores, quienes luego la distribuyen a los hogares, comercios e industrias. Durante junio de 2026 se negociaron $4,78 billones, un aumento de 46% frente a los 3,28 billones registrados en el mismo mes de 2025. Del total,$0,83 billones correspondieron a compras en la bolsa de energía, recursos cuya liquidación y administración están a carga de XM. En cuanto a los contratos de largo plazo, durante junio se liquidaron $3,27 billones, un incremento de 24% frente a los $2,63 billones negociados un año atrás. Además: Energía solar ya supera al gas en Colombia, pero seis empresas concentran el 72% el mercado: alerta Superservicios

Energías renovables representaron el 9,6% de la demanda mediante contratos

Durante junio también se negociaron 696,6 GWh en contratos bilaterales de largo plazo provenientes de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), destinados a atender la demanda tanto del mercado regulado como del mercado no regulado. De este volumen, 212,8 GWh correspondieron a contratos adjudicados mediante las subastas del Ministerio de Minas y Energía, mientras que 186,1 GWh provinieron de convocatorias públicas adjudicadas a través del Sistema de Información de Contratos de Energía a Largo Plazo (SICEP).

Los 297,7 GWh restantes fueron resultado de negociaciones bilaterales realizados entre agentes del mercado no regulados. Lea aquí: Cinco recomendaciones para reducir el consumo de energía ante el fenómeno de El Niño En conjunto, la energía contratada proveniente de FNCER representóel 9,6% de la demanda eléctrica de junio de 2026, al incluir los contratos derivados de las subastas del Ministerio, los adjudicados mediante SICEP y aquellos acuerdos bilaterales reportados a XM por los participantes del mercado no regulado.

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