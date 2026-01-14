x

Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

La caída del dólar en Colombia golpea ingresos cafeteros: la revaluación reduce pagos por carga, presiona costos y amenaza competitividad exportadora del país.

  Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Colprensa.
    Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 8 horas
La fuerte caída del dólar en Colombia, que lo ha llevado a niveles no vistos desde junio de 2021, encendió las alarmas en uno de los sectores más estratégicos del país: el café.

Mientras el mercado cambiario celebra una moneda más fuerte, refiriéndose a la revaluación del peso colombiano, el impacto para quienes viven de exportar es mucho menos favorable.

El peso colombiano se ha apreciado con fuerza en el último año. A comienzos de enero de 2025, el dólar se negociaba alrededor de $4.409, pero al 13 de enero de 2026 cayó hasta la zona de $3.663.

Se trata de una revaluación cercana al 16,9%, un movimiento rápido que tiene efectos directos sobre los ingresos rurales.

Entérese: Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700

El golpe directo al ingreso por carga de café

Para Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el efecto es fácil de entender. En el último año, la tasa de cambio se apreció cerca de $746 por dólar, lo que ha significado que cada carga de café reciba hoy entre $500.000 y $550.000 menos únicamente por efecto cambiario.

En otras palabras, el productor vende el mismo café, con la misma calidad y el mismo esfuerzo, pero recibe medio millón de pesos menos por carga.

“Para muchos esto suena a una buena noticia, pero para un país que vive de producir y exportar, una revaluación tan rápida tiene un costo real: perdemos competitividad y se reducen los ingresos de quienes generan divisas y desarrollo económico”, advirtió Bahamón.

El problema se agrava porque la revaluación llega en un momento de mayores costos. Hoy el cafetero recibe menos pesos por cada dólar exportado, mientras enfrenta una combinación compleja: inflación persistente, salario mínimo más alto y tasas de interés elevadas durante 2026.

Esta mezcla reduce los márgenes de rentabilidad y pone en riesgo la inversión y la producción futura. Según la Federación, “no se trata de pedir privilegios, sino de proteger el ingreso rural, el empleo y las exportaciones”, pilares clave de la economía colombiana.

Lea más: El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

Qué está pasando con el dólar en el mercado colombiano

El contexto cambiario reciente también explica parte del problema. El dólar abrió la jornada de este miércoles 14 de enero a la baja, profundizando una tendencia descendente.

En la sesión previa comenzó negociándose en $3.705 y siguió cayendo hasta tocar un mínimo de $3.626,55, niveles que no se registraban desde junio de 2021.

La divisa abrió hoy en $3.630, con una caída de $33,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.663,24.

Hacia las 8:10 a. m. se movía entre un mínimo de $3.630 y un máximo de $3.648,18, con 22 transacciones por US$18,7 millones.

Así las cosas, según el gremio cafetero, un dólar más barato alivia importaciones, pero castiga exportaciones como el café.

Producción cafetera: menos volumen, pero demanda firme

A este choque cambiario se suma un ajuste productivo. En el cierre del año calendario 2025, la caficultura colombiana alcanzó una producción de 13,67 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa una leve caída del 2% frente a 2024.

El primer trimestre del año cafetero (octubre–diciembre) fue más complejo, ya que la producción cayó 24%, y solo en diciembre el descenso fue del 31%.

De acuerdo con Bahamón, la causa principal fueron las intensas y prolongadas lluvias del primer semestre de 2025, que afectaron las floraciones y el desarrollo del grano en las zonas cafeteras.

En contexto: Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?

Pese a la menor producción, las exportaciones crecieron 7% durante 2025 y alcanzaron 13,1 millones de sacos enviados al mundo, confirmando la solidez de la demanda por el café de Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros tuvo un papel clave, con una participación del 25,9% del total exportado.

Sin embargo, en el primer trimestre del año cafetero las exportaciones cayeron 6,1%, reflejo directo de la menor disponibilidad física del grano.

Aun así, el consumo interno mostró una tendencia positiva y llegó a 2,27 millones de sacos, mientras que las importaciones alcanzaron 1,18 millones.

Además: Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana

