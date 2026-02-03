Alertas de Procuraduría en contrato de MinCiencias que sería para cercanos de Alcocer llegan tarde, según denunciante

En la mañana del 3 de febrero, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta tras detectar “serias inconsistencias” en la convocatoria ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, un proyecto desembolsará $630.000 millones de pesos. Sin embargo, las primeras alertas se encendieron en noviembre, y no precisamente gracias a la gestión de las entidades de control.
La denuncia inicial fue hecha por el candidato al Congreso, Daniel Briceño. Y es que, de hecho, el plazo para aplicar a la convocatoria cerró el 29 de diciembre. Para ese momento, ya había pasado un mes desde que el legislador le había dado a conocer el caso al procurador Gregorio Eljach.
Al ver que éste último guardó silencio, decidió hacer pública la situación. La alerta de la Procuraduría llegó casi cuatro meses después de la denuncia, cuando el contrato ya fue adjudicado.