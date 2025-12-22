Precio del diésel en Colombia subió $100 desde el 20 de diciembre: así quedaron los valores por ciudad

El Gobierno confirmó un nuevo ajuste al precio del diésel en Colombia. A través de la Circular 219 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se anunció un incremento de $100 por galón en el ACPM, vigente a partir del 20 de diciembre de 2025.

Con este movimiento, el precio promedio del diésel en las 13 principales ciudades del país pasó a $10.885 por galón, mientras que el valor de la gasolina corriente se mantiene sin cambios.

La Creg explicó que la actualización de precios se realizó con base en los valores del ingreso al productor o importador de la gasolina, del ACPM-diésel y de los biocombustibles usados en la mezcla con combustibles fósiles, definidos por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

Lea más: Los colombianos estarían pagando $3.300 más por cada galón de gasolina para subsidiar el diésel: aquí le explicamos

“La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del Acpm-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 40193 de 2021”, señaló la circular.