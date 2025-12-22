x

Precio del diésel en Colombia subió $100 desde el 20 de diciembre: así quedaron los valores por ciudad

Desde el 20 de diciembre el diésel subió 100 pesos por galón, elevando el promedio nacional, mientras la gasolina quedó sin cambios hoy.

  El promedio del precio del galón de ACPM, en las 13 ciudades principales, se ubicó en $10.885. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

22 de diciembre de 2025
El Gobierno confirmó un nuevo ajuste al precio del diésel en Colombia. A través de la Circular 219 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se anunció un incremento de $100 por galón en el ACPM, vigente a partir del 20 de diciembre de 2025.

Con este movimiento, el precio promedio del diésel en las 13 principales ciudades del país pasó a $10.885 por galón, mientras que el valor de la gasolina corriente se mantiene sin cambios.

La Creg explicó que la actualización de precios se realizó con base en los valores del ingreso al productor o importador de la gasolina, del ACPM-diésel y de los biocombustibles usados en la mezcla con combustibles fósiles, definidos por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

“La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del Acpm-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 40193 de 2021”, señaló la circular.

Precio del diésel por ciudades, ¿dónde quedó más caro y más barato?

Tras el ajuste de $100, Cali pasó a ser la ciudad con el diésel más caro del país, seguida de Villavicencio y Pereira.

En contraste, Cúcuta mantiene el precio más bajo, con una diferencia que sigue siendo amplia frente al promedio nacional.

Precios de referencia del ACPM ($/galón):

Cali: $11.318

Villavicencio: $11.276

Pereira: $11.259

Manizales: $11.245

Bogotá: $11.176

Ibagué: $11.167

Medellín: $11.198

Montería: $11.077

Bucaramanga: $10.932

Barranquilla: $10.861

Cartagena: $10.827

Pasto: $10.238

Cúcuta: $8.932

Aunque el ajuste de diciembre solo tocó al diésel, la gasolina sigue mostrando brechas importantes entre ciudades. Villavicencio registra el precio más alto, mientras que Pasto y Cúcuta continúan como las más baratas.
Ajustes al diésel en 2025: una subida por tramos

El aumento de diciembre no llegó solo. Durante 2025, el precio del diésel ha tenido varios movimientos, en línea con la política del Gobierno de reducir subsidios y aliviar la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

-1° de enero de 2025: Tras negociaciones con transportadores, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda fijaron el precio del ACPM en $10.725 por galón, con ajustes que incluyeron reducción del Ingreso al Productor y aumento en la mezcla de biodiésel.

-22 de marzo de 2025: Mediante circular de la Creg, el Gobierno aplicó un alza de $75 por galón al diésel, acompañada de un incremento de $74 en la gasolina. La medida se justificó por la sostenibilidad del FEPC y se aplicó en las 13 principales ciudades.

-13 de junio de 2025: En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se anunció un nuevo aumento al ACPM, dirigido exclusivamente a vehículos que no realizan transporte de carga, como camionetas particulares, avanzando en la eliminación gradual de subsidios.

