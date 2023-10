Respecto a la reciente aprobación del Presupuesto General de la Nación , Mejía dijo que “a nosotros nos hubiera gustado un presupuesto más austero, no el más alto de la historia, como se está planteando y creemos que hay riesgos de financiamiento”.

“Sigue generándonos preocupaciones”. El monto del presupuesto sin incluir el servicio de la deuda es el más alto como porcentaje de PIB en la historia, “20% del PIB”, precisó.

También aseguró que hay dudas frente al financiamiento de ese presupuesto, “hay cerca de $30 billones que se van a poner en cabeza de la Dian en términos de mayor gestión y litigios, que seguramente van a conseguir los recursos, la pregunta es si se va a llegar a esos $30 billones que están planteando”.

Para Mejía, no hay riesgo en un incumplimiento de la regla fiscal, pero prevé que el Gobierno tendrá que ajustar el gasto a la baja. “El país no se puede dar el lujo de no cumplir la meta fiscal, que además es una meta de déficit que es de 4% que está todavía muy por encima de la meta de largo plazo”, indicó.