Por esta medida del Gobierno se complicaría la compra de carro nuevo en Colombia

El sector automotor enfrenta una incertidumbre debido a una decisión del Gobierno colombiano respecto a un acuerdo internacional que no fue renovado, algo que provocaría un aumento de precio en algunas marcas.

El alza en su valor se debe al vencimiento del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 72) con Brasil, un pacto bilateral que durante años permitió el ingreso de miles de carros fabricados en ese país sin sobrecostos tributarios.

El ACE 72 fue suscrito en el 2017 y establecía un programa de liberación comercial que permitía la importación de hasta 50.000 unidades anuales de vehículos nuevos libres de arancel. Con la finalización de este convenio, se impone el gravamen del 16,1 % previsto en el acuerdo CAN-Mercosur.

Esta decisión ya estaba generando una alerta desde el 2024, cuando el sector automotor estaba alertando sobre la decisión del Gobierno, adoptada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que pondrá fin a un acuerdo preferencial.