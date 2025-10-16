Protestas en Bogotá: indígenas mantienen ocupación en edificios del Estado y hay congestión en la avenida El Dorado

Bogotá atraviesa una compleja jornada de manifestaciones por bloqueos en varias zonas de la capital del país que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos. Este jueves, integrantes de comunidades indígenas y una organización llamada el “Congreso de los Pueblos” mantienen desde el martes la toma de las instalaciones del Ministerio del Interior, mientras se reportan daños en peajes, congestiones viales y desvíos en el sistema de transporte público. Le puede interesar: Por manifestaciones indígenas está cerrada otra vez la vía de Medellín a Urabá en Dabeiba Los manifestantes instalaron campamentos frente a la sede Bancol del Ministerio e impidieron el ingreso de los funcionarios. Los plantones se convocaron por la reforma pensional, la reforma a la salud y el Sistema General de Participaciones.

Las protestas provocaron un intercambio de críticas entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la Defensoría del Pueblo, que defendió el derecho a la protesta y rechazó los señalamientos del funcionario. “Respecto de las declaraciones del ministro del Interior sobre las protestas que se desarrollan en la ciudad de Bogotá: No es obvio que hay estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Al contrario, lo obvio es que la protesta social es un derecho y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla. Las declaraciones del ministro del Interior son incoherentes con el compromiso que ha manifestado el Gobierno Nacional de no estigmatizar a los movimientos sociales”, señaló la entidad.

Benedetti respondió a través de sus redes sociales. “Lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo, y tampoco es obvio que se tomen 5 edificios del Estado teniendo que evacuar bajo el pánico a cientos de personas y sin que nadie pueda trabajar por dos días. Eso no es obvio! Y sí es obvio que ustedes solo se informan por la prensa”.

Caos vial en Bogotá