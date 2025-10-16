¡Atención! Congreso aprueba el Presupuesto General 2026 por $546,9 billones; estos son los ministerios con mayores recortes

El Congreso de la República dio luz verde al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que se ubica en $546,9 billones, tras la aprobación del texto en la plenaria del Senado.
La votación cerró con 50 votos por el Sí y 27 por el No, acogiendo el proyecto previamente aprobado por la Cámara de Representantes.
El presidente del Senado, Lidio Arturo García, dio por terminada la sesión y anunció que los legisladores retomarán sus deliberaciones el próximo martes.
Con esta decisión, el Legislativo definió el presupuesto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca financiar sus políticas para el próximo año y su último de gobierno.