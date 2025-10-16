¿Qué guardaba en la caja fuerte Greeicy Rendón que desató torturas y un escándalo judicial con su papá en casa por cárcel?

El robo de una caja fuerte en la finca de Llanogrande, propiedad de la familia de la cantante Greeicy Rendón, terminó convirtiéndose en un caso de lujo, violencia y excesos. Lo que empezó como una denuncia por hurto hoy tiene un capítulo judicial más grave relacionado con las brutales torturas a dos trabajadores inocentes y la captura del padre de la artista, Luis Alberto Rendón, señalado como presunto coautor de esos hechos. En contexto: Investigan confusos hechos que rodean un robo en la casa de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en el Oriente antioqueño La historia comenzó cuando Rendón denunció ante las autoridades la desaparición de una caja fuerte que, según su versión, contenía un botín superior a los mil millones de pesos. Dentro del cofre, relató, había 150.000 dólares, más de 12.000 euros, un millón de pesos en efectivo, relojes de lujo y joyas con diamantes y esmeraldas.

Entre ellas, dos Rolex avaluados en 75 millones de pesos cada uno, un Cartier con diamantes y una pieza conocida como la Pantera de Cartier, ambas valoradas en 100 millones, además de un dije de esmeralda y unos aretes con diamantes que sumaban otros 30 millones, según reveló la Fiscalía.

La denuncia apuntaba inicialmente a dos trabajadores que se encontraban en la finca en el momento del supuesto robo. Sin embargo, según la Fiscalía General de la Nación, no hay evidencia que los vincule con el hurto. Por el contrario, las autoridades establecieron que los hombres fueron víctimas de torturas con el fin de obtener una confesión forzada. Por este motivo, fueron capturadas cinco personas, entre ellas el padre de la cantante, quien enfrenta cargos por tortura agravada. La investigación reveló que los empleados fueron golpeados y sometidos a actos crueles durante horas, mientras se les exigía revelar el paradero del dinero y las joyas.

El caso, además de exponer un crimen violento, dejó al descubierto el nivel de riqueza que rodeaba a la familia y el tipo de objetos que resguardaban en su propiedad privada de Llanogrande. Hasta el momento, no se ha recuperado ninguno de los elementos robados y persisten las dudas sobre cómo desapareció la caja fuerte sin dejar rastro. Lea también: Estos son todos los detalles del lío judicial por tortura que llevó al papá de Greeicy Rendón a casa por cárcel Justamente, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación confirmó la desaparición de material probatorio clave para avanzar en la investigación por los delitos de secuestro simple y tortura, que le fueron imputados al progenitor de la artista. De acuerdo con la entidad, videos y registros de llamadas vinculados a los hechos del 8 de mayo de 2023 no aparecen en el expediente, lo que ha dificultado la reconstrucción del caso ocurrido en la finca de la artista.

