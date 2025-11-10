Ecopetrol dio un paso atrás en la transición energética: ¿por qué se bajó de la Ronda Eólica Costa Afuera?

Una de las mayores sorpresas de la pasada Ronda Eólica Costa Afuera, el proceso con el que el Gobierno busca impulsar proyectos de generación de energía renovable en el mar colombiano, fue la decisión de Ecopetrol de no presentar oferta.
El retiro de la petrolera estatal tomó por sorpresa al sector energético, especialmente porque se trata de un proyecto considerado clave por el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que la compañía debe liderar la transformación del país hacia fuentes limpias de energía.
Ecopetrol, que había sido habilitada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para participar, era vista como una pieza fundamental en el desarrollo de este proyecto estratégico. Su ausencia resultó aún más llamativa porque se dio pese a las directrices del propio mandatario, quien ha reiterado en distintos escenarios que la empresa debe encabezar el proceso de descarbonización nacional.
“Prefieren negocios de gas cada vez menos rentable en Texas, que energías limpias en Colombia. Alguien se equivoca en Ecopetrol”, expresó el presidente Petro.
En total, eran ocho las compañías habilitadas, entre ellas firmas de Bélgica, Reino Unido, España y China, además de las colombianas Ecopetrol y Celsia; sin embargo, únicamente CI GMF Coöperatief U.A., filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), participó formalmente en la subasta.
De esta manera, aunque la ANH celebró la jornada como un “hito en la diversificación y modernización del sector energético colombiano”, la realidad fue menos alentadora.