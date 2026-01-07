¿Qué pretende Petro en Antioquia? Ya intervino la U. de A., Savia Salud y Comfenalco

No es nuevo decir que durante los gobiernos de Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón el gobierno central y el regional tuvieron la peor relación de su historia reciente. Desde la región se acusa al gobierno Petro de estigmatizar al departamento y dejarlo solo en grandes obras, especialmente de infraestructura: las 4G, el Túnel del Toyo, el Tren del Río, la ampliación del José María Córdova y el acueducto de Urabá son solo algunos de los proyectos claves del departamento, pero no para el Gobierno Nacional. Entérese: Los 10 proyectos de Antioquia que ‘pagan los platos rotos’ por la falta de plata del gobierno Petro Sin embargo, la inacción del Gobierno Nacional en estos frentes no significa necesariamente que no esté interesado en lo que pasa en el departamento o en ejercer poder en él. De hecho, el gobierno Petro ha intentado en diversos frentes y ocasiones hacerse con el mayor poder regional posible para tomar decisiones y manejar presupuestos multimillonarios que antes estaban en manos de poderes regionales. En otras palabras, ha querido (y ha logrado) quitarle autonomía a la región a través de intervenciones, vigilancias y golpes burocráticos.

El golpe más reciente del gobierno Petro en las instituciones regionales y quizás el más fuerte de los que ha dado ocurrió la semana pasada: en vísperas de año nuevo y con los estudiantes, profesores y administrativos de vacaciones, el ministro de Educación, Daniel Rojas, sacó al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, en una jugada política que cocinó durante meses en medio de una crisis financiera que enfrenta la Universidad, que acumula déficit anuales de más de $100.000 millones y que debe reducir sus gastos en al menos un 10% este año si no quiere seguir pasando penas.