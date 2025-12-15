¿No le han pagado la prima de diciembre? Esta es la fecha límite que tienen las empresas

La prima de fin de año se liquida bajo una regla general clara: el trabajador recibe quince días de salario por cada semestre trabajado, lo que equivale a la mitad de su sueldo mensual cuando completa los seis meses.
Aplicando esta fórmula a un salario de dos millones de pesos, un empleado que haya laborado todo el semestre, que son 180 días, recibirá en diciembre una prima de un millón de pesos. En cambio, si solo trabajó tres meses, el pago se reconoce de manera proporcional y asciende a quinientos mil pesos.
Este mecanismo busca que el reconocimiento económico sea equitativo y refleje el tiempo efectivamente trabajado, convirtiéndose en un ingreso adicional relevante para atender los gastos propios de fin de año.