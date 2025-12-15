¿No le han pagado la prima de diciembre? Esta es la fecha límite que tienen las empresas

La prima de fin de año se liquida bajo una regla general clara: el trabajador recibe quince días de salario por cada semestre trabajado, lo que equivale a la mitad de su sueldo mensual cuando completa los seis meses. Aplicando esta fórmula a un salario de dos millones de pesos, un empleado que haya laborado todo el semestre, que son 180 días, recibirá en diciembre una prima de un millón de pesos. En cambio, si solo trabajó tres meses, el pago se reconoce de manera proporcional y asciende a quinientos mil pesos. Entérese: Vence primer plazo para definir el salario mínimo para 2026, ¿en qué va la negociación? Este mecanismo busca que el reconocimiento económico sea equitativo y refleje el tiempo efectivamente trabajado, convirtiéndose en un ingreso adicional relevante para atender los gastos propios de fin de año.

¿Qué pasa con el auxilio de transporte?

Para quienes devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes, la ley exige incluir el auxilio de transporte dentro de la base de cálculo de la prima. En 2025, este rango salarial va desde 1.623.500 hasta 3.247.000 pesos, y el auxilio de transporte se ubica en 200.000 pesos. Si el trabajador completó el semestre (180 días), recibirá la mitad de su salario mensual sumado al auxilio de transporte. Cuando el tiempo laborado es menor, el valor también debe liquidarse de forma proporcional.

Fórmula para liquidar la prima proporcional

El cálculo proporcional se realiza tomando el salario base —que incluye sueldo y auxilio de transporte—, multiplicándolo por los días trabajados durante el semestre y dividiendo el resultado entre 360. Le puede gustar: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son los barrios más buscados para vivir en Medellín Este pago constituye un derecho irrenunciable del trabajador, por lo que no puede ser eliminado, condicionado ni reemplazado por otro tipo de compensación.

¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagar la prima?

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios debe pagarse “a más tardar los primeros veinte días de diciembre”. Esto significa que los empleadores tienen plazo máximo hasta el 20 de diciembre para cumplir con esta obligación legal. El incumplimiento en la fecha establecida expone al empleador a sanciones administrativas y judiciales.

¿Qué pasa si mi empresa no me paga la prima?