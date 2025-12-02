La Plaza de Wein mueve la economía local: edición navideña reunirá más de 400 marcas en Medellín

La temporada decembrina también dinamizará el emprendimiento en Medellín. Del 13 al 21 de diciembre, el campus de la Universidad Eafit recibirá la versión número 15 de La Plaza de Wein, una feria que se ha consolidado como uno de los motores comerciales más importantes para las pequeñas y medianas empresas del Valle de Aburrá. La organización espera cerca de 100.000 visitantes, más de 400 marcas participantes y un flujo de compras vital para cerrar el año. “Desde su creación en 2019, La Plaza de Wein ha pasado de 85 a más de 400 marcas y ha generado alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos, además de ventas superiores a los $20.000 millones en sus distintas ediciones”, señalaron los organizadores en un comunicado.

Un aporte económico que crece

La edición de diciembre llega con un elemento adicional, el cual será el respaldo institucional de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la cual patrocinará 130 stands, un apoyo que busca impulsar a los emprendimientos emergentes en moda, bienestar, decoración, gastronomía y servicios especializados. Este acompañamiento se alinea con la estrategia de fortalecimiento empresarial del gremio, que ha identificado en las ferias físicas un espacio para aumentar el posicionamiento de marca y los niveles de facturación. “El propósito es que la llegada de la Navidad no solo sea un momento de celebración, sino una oportunidad para mover la economía creativa y apoyar la producción local”, afirmó David Mejía, director de mercadeo de la Plaza de Wein. Según él, la feria actúa como un punto de conexión entre consumidores y pequeños negocios que, en muchos casos, dependen de la actividad de fin de año para asegurar su sostenibilidad.

Más que comercio: una plataforma para el emprendimiento

Además del componente económico, la feria mantiene su identidad cultural. La programación incluirá música en vivo, villancicos, espacios para la novena y una amplia zona gastronómica, lo que convierte la visita en una experiencia familiar que incrementa la permanencia y el gasto por visitante. A esto se suma la participación de fundaciones que trabajan por el bienestar de niños y animales, promoviendo un consumo más consciente e incluyente. Los organizadores destacan que el evento no solo impulsa ventas, sino que permite a los emprendedores obtener retroalimentación directa del consumidor, ajustar estrategias comerciales y fortalecer su red de proveedores. En un mercado cada vez más competitivo, estos espacios se han vuelto vitales para diferenciarse, testear productos y acelerar el crecimiento.

Una feria que se volvió movimiento