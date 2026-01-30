Este es el proyecto de ley que busca que el Soat cubra la atención de animales atropellados en las vías

El proyecto de ley con el nombre de Ley Huellas Vivas plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito para reconocer a los animales domésticos, amansados y a la fauna silvestre vertebrada como víctimas de hechos de tránsito. Así, estos animales serían cobijados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
La iniciativa tramita en el Congreso de la República y busca garantizar su atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas cuando resulten atropellados en las vías del país.