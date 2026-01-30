Ladrones tienen azotada la vía Barbosa - Hatillo (Antioquia), pero ya les siguen la pista

Transitar por la vía que comunica a Barbosa con el corregimiento del Hatillo se volvió un suplicio para conductores y viajeros por cuenta de unos delincuentes que se cebaron con este corredor.

Particularmente ciclistas y motociclistas han denunciado que un grupo de asaltantes lleva varios hurtos en las últimas semanas ocultándose en varios tramos de la vía aprovechando la soledad y la oscuridad para atracarlos a mano armada.

Lea: Dura del Tren de Aragua, acusada de delitos sexuales, fue capturada en Necoclí

Según las denuncias, el modus operandi sería aprovechar la soledad de puntos como el puente de la doble calzada que conduce a la Costa para asaltar a los viajeros y conductores. Los delincuentes operan entre la noche y la madrugada, cuando el flujo vehicular es menor.

Gracias a las denuncias las autoridades ahora tienen un perfil preliminar de los delincuentes. Uno es un hombre de tez blanca, con una estatura aproximada de 1.70 metros y el otro de morena.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que frente a un caso de hurto o al presenciar uno se haga el reporte al 123 con los datos de la hora, lugar y señas de los asaltantes para poder identificarlos lo más pronto posible y devolver la tranquilidad a un corredor que es fundamental para la conexión desde el Valle de Aburrá hacia el Norte del departamento y la Costa Atlántica.

También le puede interesar: Cayó en Medellín temido capo italiano mientras visitaba a su novia

La doble calzada hace parte de las vías del Nus. Un tramo con cuatro puentes vehiculares con una longitud de 341 metros que a su vez integra al área metropolitana con los corredores que conducen no solo a la Costa Atlántica sino al Magdalena Medio, por lo cual es fundamental reforzar la seguridad en sus tramos críticos.

Según las autoridades, los hurtos en carretera se han intensificado en los últimos dos años, teniendo la autopista Medellín- Bogotá, sobre todo en jurisdicción de Guarne, y rutas en Occidente como entre Santa Fe y Caicedo como los corredores más problemáticas pues por sus características facilitan los hurtos y el escape de los delincuentes por una red de morros con caminos de herradura. Esta modalidad de hurto en carretera se ha concentrado particularmente en buses intermunicipales con delincuentes que viajan al interior de los vehículos y aprovechan ciertos tramos de carretera para cometer el hurto y huir. Sin embargo, también han sido frecuentes en los últimos años los falsos retenes, como los ocurridos recientemente en las vías que conectan a Medellín con Ebéjico y Heliconia.