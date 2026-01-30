Dos jugadores de Inter Miami valen más que todo Nacional: esta es la nómina ‘verde’ para enfrentar a Messi

Los dos futbolistas más costosos del Inter de Miami valen más que la plantilla completa de Atlético Nacional. Las fichas de los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul suman 30 millones de euros (15 cada uno).
Según el portal Transfermarkt, el plantel completo de Atlético Nacional, que es el mejor valorado en el fútbol colombiano, cuesta en total 19,63 millones de euros. Entre todo el cuadro verde, que recibe el sábado (5:00 p.m.), en su estadio al elenco estadounidense en el penúltimo juego de pretemporada antes de iniciar competencias en la MLS, es de 10.37 millones de euros.