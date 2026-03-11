Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?

La economía colombiana navega por aguas turbulentas tras la reciente actualización del Plan Financiero 2026 presentada por el Ministerio de Hacienda. El documento revela un ajuste drástico en las expectativas de recursos del Gobierno Nacional Central, que ahora estima recibir $322,29 billones en ingresos totales. Podría interesarle: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo? Esta cifra representa una caída de $26,53 billones frente a los $348,83 billones que se contemplaron inicialmente en el Presupuesto General de la Nación. El desfase financiero, que equivale a casi dos reformas tributarias, se explica principalmente por la no aprobación de la Ley de Financiamiento –según Hacienda– y un recaudo de la Dian que viene debilitado desde 2025.

El panorama se torna más complejo al contrastar las metas oficiales con las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Mientras el Gobierno espera reducir el déficit total al 5,1% del PIB, el Comité señala que este escenario es poco probable sin medidas adicionales. Según el Carf, el faltante real de recursos para 2026 podría ascender a $31,1 billones, lo que dispararía el déficit total al 6,7% del PIB y elevaría la deuda neta al 60,5%, poniendo en serio riesgo la estabilidad económica del país. Encuentre: “La situación fiscal es cada vez más preocupante”: Carf alerta que déficit primario en 2025 fue el más alto en 30 años

Gastos de funcionamiento del Gobierno Petro están bajo la lupa

El desfase de ingresos ocurre en un momento cuando el gasto público muestra señales de rigidez y crecimiento acelerado. Analistas señalan que el funcionamiento del Estado representa actualmente el 33% del Producto Interno Bruto (PIB). En el presupuesto de 2026, los gastos de funcionamiento absorben $358,1 billones, lo que equivale al 65,5% del total de los recursos, dejando apenas un 16,1% para inversión. Este desbalance limita la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda ante la caída del recaudo tributario, que en 2025 ya registró un incumplimiento de $9,7 billones en las metas de la Dian.

Para intentar cuadrar la caja ante la escasez de recursos, el Gobierno contempla una gestión más estricta de los pagos y el posible aplazamiento de gastos. No obstante, el Carf advierte que existen riesgos adicionales que podrían presionar aún más las cuentas, como el impacto de la reforma pensional y laboral, que sumarían costos por 0,7 puntos del PIB. Lea también: Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025 La situación obliga a un ajuste estructural profundo, pues según expertos financieros, para sanear el déficit fiscal —que asciende a $108,8 billones— y reducir las tasas de interés, el Estado colombiano requeriría un recorte cercano a los $75,0 billones en sus gastos de funcionamiento.

¿Cuáles son las metas del Plan Financiero 2026 del Gobierno Petro?

Bajo este nuevo Plan Financiero, el Gobierno sostiene supuestos macroeconómicos que generan debate. Se proyecta un crecimiento del PIB del 2,6%, una inflación que cerraría en 5,8% y un precio del petróleo en US$59,2 por barril. Sin embargo, la sobrestimación de ingresos observada en los últimos años genera escepticismo sobre si estas metas se cumplirán.