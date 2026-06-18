Gobierno Petro creó un monopolio en la deuda colombiana: fondo de EE. UU. controla el 30%

Pimco, el gigante estadounidense de gestión de activos, paso de ser un inversionista extranjero más apostando por Colombia a convertirse en un actor relevante de la deuda del país.
Con compras netas de $7 billones en Títulos de Tesorería (TES) solo en mayo, el fondo acumula un portafolio de $42,4 billones en deuda soberana colombiana y se convirtió en el mayor tenedor extranjero individual de papeles del Estado. Ahora mueve el mercado.
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