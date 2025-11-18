Ninguna empresa se salvará si explota la burbuja de la IA: CEO de Google

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, lanzó una advertencia que está resonando con fuerza en Silicon Valley: si la burbuja de la inteligencia artificial estalla, ninguna empresa quedará completamente a salvo. Ni siquiera Google.
En una entrevista con la BBC, Pichai dijo que esta ola de inversión masiva en IA marca un “momento extraordinario” para la tecnología, pero reconoció señales claras de irracionalidad, comparables a la famosa “exuberancia irracional” de la era de las puntocom.
Analistas de Wall Street llevan meses coincidiendo en la misma inquietud: ¿son realmente sostenibles las valoraciones de las compañías que hoy lideran el boom de la IA?