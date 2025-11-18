Ninguna empresa se salvará si explota la burbuja de la IA: CEO de Google

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, lanzó una advertencia que está resonando con fuerza en Silicon Valley: si la burbuja de la inteligencia artificial estalla, ninguna empresa quedará completamente a salvo. Ni siquiera Google. En una entrevista con la BBC, Pichai dijo que esta ola de inversión masiva en IA marca un “momento extraordinario” para la tecnología, pero reconoció señales claras de irracionalidad, comparables a la famosa “exuberancia irracional” de la era de las puntocom. Analistas de Wall Street llevan meses coincidiendo en la misma inquietud: ¿son realmente sostenibles las valoraciones de las compañías que hoy lideran el boom de la IA?

Mercados inquietos por las valoraciones infladas del sector

Las dudas ya se sienten en los mercados estadounidenses y británicos, donde los responsables políticos han advertido sobre el riesgo de un ajuste brusco, especialmente si la inversión especulativa sigue disparada. Aun así, Alphabet ha vivido un año dorado: sus acciones se han disparado un 46% en 2025, impulsadas por la apuesta de los inversionistas de que Google podrá competir de tú a tú con OpenAI, creadora de ChatGPT. Cuando le preguntaron cómo sobreviviría Google a un eventual estallido, Pichai insistió en que la compañía podría capear el temporal, pero fue tajante: “Ninguna empresa será inmune, ni siquiera nosotros”.

Google acelera inversiones en Reino Unido

En septiembre, Alphabet anunció que invertirá 5.000 millones de libras esterlinas en infraestructura e investigación de IA en Reino Unido durante los próximos dos años. El paquete incluye un nuevo centro de datos y una expansión del trabajo de DeepMind, su laboratorio de IA con sede en Londres. El movimiento encaja con los planes del primer ministro británico, Keir Starmer, que busca convertir al país en la tercera “superpotencia” mundial en inteligencia artificial, detrás de Estados Unidos y China. Pichai confirmó además que Google comenzará a entrenar modelos en territorio británico, un gesto que Londres interpreta como un primer espaldarazo a su ambición tecnológica. Conozca más: Google impulsa IA, nube y talento con enfoque estratégico 2026 El entusiasmo global por la IA tiene, sin embargo, un costo ambiental que Pichai no minimiza. El ejecutivo reconoció que las necesidades energéticas para entrenar y operar modelos avanzados son “inmensas” y que, por esa razón, Alphabet tendrá que retrasar sus objetivos de cero emisiones netas.

Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia Corp.

Nvidia, el termómetro que dirá si la burbuja de la IA es real