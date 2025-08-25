Estas son las estafas digitales más comunes en Colombia, así están robando su plata

El phishing, esa técnica de suplantación digital que se disfraza de correo, llamada o mensaje de texto para robar datos y vaciar cuentas bancarias, no da tregua en Colombia. Las estadísticas del Centro Cibernético Policial de la DIJIN son reveladoras. En 2024, las denuncias por delitos informáticos superaron las 77.000, un incremento del 23% frente a 2023. Lea más: “Tu paquete está retenido”: la trampa detrás de los mensajes de texto para robarlo Si bien, en 2025 los reportes muestran una disminución, la amenaza no ha desaparecido. Por el contrario, evoluciona con nuevas modalidades que perfeccionan las trampas y ponen a prueba la desconfianza de los ciudadanos.

Aunque las cifras generales de delitos informáticos en Colombia muestran una alentadora disminución en 2025, una modalidad de estafa sigue siendo el dolor de cabeza para miles de ciudadanos: el phishing. FOTO: Made with Google AI

Así operan los ciberdelincuentes en Colombia

Las autoridades y expertos son claros: la ciberdelincuencia no descansa.

Guía antifraude: consejos para blindarse