PharmaCielo vende vivero canábico por $26.000 millones en El Carmen de Vivoral, Antioquia

PharmaCielo, compañía canadiense dedicada al cultivo y producción de cannabis medicinal con operaciones en Antioquia, cerró uno de sus negocios del año.
La empresa habría cerrado la venta de su vivero La Margarita, ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. Eso según información difundida en el portal Halcones y Palomas.
Entérese: Histórico: el oro supera los 4.000 dólares por onza, ¿a qué se debe el repunte?
El acuerdo, firmado el 5 de junio de 2025, se concretó por $26.000 millones con la empresa Flores El Capiro S.A., reconocida en el sector floricultor.