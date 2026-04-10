“Nos quieren ahorcar”: Petro responde a la Corte tras tumbar la emergencia económica y confirma nueva tributaria

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica que decretó en diciembre de 2025 y ratificó su intención de presentar una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria.
Durante un discurso en el Malecón de Quibdó, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, el mandatario se refirió al fallo judicial y a la disponibilidad de recursos para financiar la reparación a las víctimas, señalando que el país requeriría cerca de $480 billones para cumplir con estas obligaciones.
En contexto: Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y deja sin efecto impuestos decretados en 2025
En su intervención, el presidente cuestionó los tiempos del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado y puso en duda la decisión de la Corte, al insistir en la necesidad de abrir el debate público sobre el alcance de las sentencias.
“¿Se puede construir la paz si le decimos a las víctimas de la violencia contemporánea que nos vamos a demorar un siglo en indemnizarlas?”, afirmó, y advirtió que incluso con un ritmo de cinco millones de indemnizaciones por año, el proceso se extendería durante varias décadas.
Asimismo, sentenció que “nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente”.