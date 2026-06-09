La Universidad de Antioquia elige este miércoles el timonel para enfrentar su retador momento actual

Este miércoles, 10 de junio, resultará un día clave para definir el futuro inmediato de la Universidad de Antioquia, el principal claustro oficial de educación superior en la región y uno de los más importantes a nivel nacional. Esto debido a que está citada la reunión del Consejo Superior Universitario para la elección de un rector para el periodo 2026-2029.

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La determinación es crucial, pues el reto de la nueva administración es sacar a la alma máter de su crisis financiera, además de moverse de la mejor forma posible en medio de las turbulentas relaciones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, dos instancias que resultan relevantes porque juegan un papel importante en su financiación.

La UdeA terminó 2025 con un déficit de 450.000 millones de pesos. El presupuesto para 2026 se acerca a los dos billones de pesos, pero en febrero pasado el rector (e), Héctor Iván García, anunció que aún con los aportes anunciados por la Nación, esa plata no le alcanzaría para culminar este año.

Con todo y la difícil situación, a la convocatoria para rector se presentaron diez personas, de las cuales solo una declinó en el primer filtro que consistía en acreditar que los candidatos cumplían con los requisitos exigidos.

Entre los aspirantes están John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda y Magali Andrea Montoya Giraldo.

Muñoz Lopera es el hermano del actual senador del Pacto Histórico y exembajador en Nicaragua León Fredy Muñoz; se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la alma máter antioqueña.

Ocampo Tamayo es médico egresado de la UdeA., un tiempo en el que fue alumno de Héctor Abad Gómez y Leonardo Muñoz, siendo este un detalle que resalta en su hoja de vida; posee especialización en ginecoobstetricia y ha sido profesor universitario.

Gil Neira, por su parte, es abogado egresado de ese mismo centro universitario; ha sido profesor universitario, Secretario General en la Universidad de Antioquia y Vicerrector General desde inicios de 2026.

Claudia Patricia Puerta es profesora titular del Departamento de Antropología en la UdeA, con título de doctorado, y ha tenido un papel destacado como líder gremial, habiendo sido representante profesoral en el Consejo Académico.

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Jaime Andrés Cano tiene formación como ingeniero de alimentos, con título de doctorado; ha sido profesor universitario y se ha desempeñado como director científico y director general de la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB).

Felipe Andres Gil es economista de la Universidad de Antioquia y MBA de la Universidad Eafit. Se ha desempeñado como Secretario de Educación de Antioquia, Secretario de Educación y Subsecretario de Educación de Medellín, Rector del CESDE – Comfama y Director Ejecutivo de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía.

Tarcilo Torres es licenciado en matemáticas y también tiene título de doctorado en investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Ha sido profesor titular de la Universidad de Antioquia, y coordinado doctorados.

Edwin González es doctor en Salud Pública y profesor de la alma máter paisa desde el año 2005 y actualmente es el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública.