La lista ampliada de los 29 políticos denunciados por De la Espriella que harían parte de red de compra de votos para favorecer a Cepeda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una supuesta red de compra de votos en la costa Caribe. Con lista en mano, dio varios nombres, entre los que hay excandidatos presidenciales, funcionarios y congresistas. El candidato hizo un llamado a Estados Unidos para quitarles la visa y hasta meterlos en la lista OFAC o lista Clinton.
De la Espriella tuvo una transmisión en vivo este 8 de junio en la noche. Allí, leyó la lista como si fuera dirigida al subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, quien en días pasados hizo una publicación haciendo referencia al tema y autodenominándose “el Quitavisas”.
Pero, ¿quiénes son los políticos denunciados por De la Espriella? Se trata de Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro, Ricardo Carlos, Felipe Quintero, Marta Peralta, Joana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.