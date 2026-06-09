La lista ampliada de los 29 políticos denunciados por De la Espriella que harían parte de red de compra de votos para favorecer a Cepeda

Pero, ¿quiénes son los políticos denunciados por De la Espriella? Se trata de Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño , Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres , Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez , el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro, Ricardo Carlos, Felipe Quintero, Marta Peralta, Joana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.

De la Espriella tuvo una transmisión en vivo este 8 de junio en la noche. Allí, leyó la lista como si fuera dirigida al subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, quien en días pasados hizo una publicación haciendo referencia al tema y autodenominándose “el Quitavisas”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una supuesta red de compra de votos en la costa Caribe. Con lista en mano, dio varios nombres, entre los que hay excandidatos presidenciales, funcionarios y congresistas. El candidato hizo un llamado a Estados Unidos para quitarles la visa y hasta meterlos en la lista OFAC o lista Clinton.

El hijo del presidente habría movido 1.053 millones de pesos irregularmente, que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado.

La investigación contra Nicolás Petro y su expareja Daysuris Vásquez estalló luego de que el ente investigador recibiera denuncias sobre dineros ilícitos que este habría recibido por parte del exnarco Santander Lopesierra y el polémico empresario Gabriel, el turco, Hilsaca. Parte de esos dineros se habrían filtrado a la campaña de su papá.

En un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el hijo del presidente, Nicolás Petro, señaló que Euclides Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial de Petro.

Los Torres tienen su mayor influencia en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. También apoyaron a Camilo Torres Villalba al Senado, sobrino de Euclides.

En la lista resalta Euclides Torres, líder del clan político Torres y megacontratista del gobierno de Gustavo Petro. De ahí también sale el nombre de Pedro Flórez, senador electo del Pacto Histórico, casado con una hija de una de las hermanas de Torres.

Carlos Caicedo es exgobernador de Magdalena y exalcalde de Santa Marta. Hace dos semanas, la Fiscalía solicitó formalmente su condena por su presunta responsabilidad en haber direccionado un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas cuando fue alcalde de Santa Marta.

El ente acusador pidió que sea sentenciado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Patricia Caicedo es su hermana, quien es senadora electa del Pacto Histórico. Fue la mujer más votada de esa lista, con 74.982 votos. Ha estado distanciada políticamente de su hermano, quien se alejó del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, renunció a su candidatura de primera vuelta para adherir a Iván Cepeda.

Del Magdalena también está Felipe Hernández, representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico. Fue secretario de Educación de ese departamento durante la gobernación, precisamente, de Carlos Caicedo.

A su vez, está Rafael Martínez, otro allegado al exgobernador. De hecho, fue su sucesor en la alcaldía de Santa Marta en 2015. Fue elegido gobernador del Magdalena para el periodo 2024-2027, pero su nombramiento fue objeto de nulidad en mayo de 2025 por doble militancia.

El senador Antonio Correa, del partido de La U, apoya a Iván Cepeda desde primera vuelta. Ha sido cercano al gobierno Petro y ha cargado con cuestionamientos del pasado.

“Acusarme de ‘comprador de votos’ es imputarme un delito sin presentar una sola prueba. (...) Exijo que si tiene evidencias las aporte ante las autoridades judiciales colombianas y los organismos competentes, no ante gobiernos extranjeros ni en escenarios mediáticos”, dijo el senador ante las acusaciones de De la Espriella.

Cuando Correa fue secretario de Salud de Magangué (Bolívar) entre 2004 y 2007, surgió un cuestionamiento muy fuerte en torno a su nombre por presuntos nexos con Enilce López, alias ‘La Gata’.

De hecho, el congresista ha estado en medio de varios procesos judiciales para responder por estas presuntas vinculaciones, que lo relacionan con una figura cercana a ‘La Gata’, quien pagó varias décadas de prisión por tener vínculos con el paramilitarismo en la Costa.

En relación con esto, Correa dijo que siempre ha estado a disposición de las investigaciones de las autoridades. Además, manifestó que nunca ha negado su cercanía y amistad con Luis Alfonso López (hijo de ‘La Gata’), en su momento alcalde de Magangué, con quien compartió durante su gestión.

De Bolívar está el representante Fernando Niño, del Partido Conservador. En primera vuelta fue dejado sin voz ni voto por parte de la colectividad, dado que esta apoyó la candidatura de Paloma Valencia.

Fue aliado del gobierno Petro y es cuñado de William Montes, exsenador condenado por parapolítica y cacique del clan político Montes.