“Petro no conoce el negocio del café”: así le respondieron tras sus ataques contra la Federación de Cafeteros

En medio del lanzamiento de la licitación del Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, el presidente, Gustavo Petro, volvió a sacudir el debate cafetero.
El mandatario aseguró que mantiene “una fuerte distancia” con la Federación Nacional de Cafeteros, al considerar que se trata de un gremio con grandes beneficios económicos y un trabajo “muy fácil”.
“Se ganan un ‘billetal’, tenían hasta diplomáticos en el exterior viviendo muy bien. Los mejores en New York y los mejores en vivir bien, pero hacían una contratación con las multinacionales que usan el café”, afirmó el jefe de Estado.
