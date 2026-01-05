¿Petro está desesperado por controlar los precios para evitar mayor inflación tras decretar mínimo del 23,7%?

Luego de decretarse el aumento de 23,7% para el salario mínimo de este año, las advertencias desde los diversos gremios económicos sobre una carestía en los precios no han frenado. La tensión ha ido creciendo, pues la respuesta del Gobierno Nacional no ha sido otra que denunciar incrementos de precios, amenazar con investigaciones e, incluso, hablar de un plan para controlar la especulación de precios.
El hecho más reciente se registró contra el gremio constructor, Camacol. Ayer, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al sector constructor al pedir que se deje de informar a los compradores que los precios de la vivienda serán indexados al mismo porcentaje del salario vital (23,7%).
Incluso, el mandatario sostuvo que esa es una práctica que constituye en “estafa delictiva” contra los consumidores y debe ser investigada por las autoridades competentes. Algo que más adelante se precisa que no es del todo cierto.