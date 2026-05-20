“Le faltan economistas”: Petro arremete contra la Contraloría por su alerta sobre la deuda pública, ¿con qué justificación?

El presidente Gustavo Petro respondió al anuncio de la Contraloría General de la República sobre la apertura de un proceso disciplinario contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por lo que el organismo calificó como una “evidente persistencia de los riesgos en el manejo de la deuda pública”. La reacción del mandatario se produjo luego de que el ente de control reiterara sus alertas sobre el aumento de la deuda y el costo de los intereses, especialmente tras la reciente colocación de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de $6 billones con vencimientos de largo plazo. En contexto: Contraloría traslada observación disciplinaria al MinHacienda por irregularidades en manejo de la deuda pública A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro criticó el enfoque de la Contraloría y aseguró que la entidad desconoce principios básicos de economía. “Increíble: a la Contraloría le faltan economistas. Un economista de primer año sabe que si un Banco Central eleva las tasas de interés, también se las eleva al endeudamiento interno del gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Además, comparó la actuación del organismo con episodios anteriores de disputas institucionales y señaló que la entidad estaría intentando “disciplinar visiones diferentes de la economía”.

Gobierno defiende estrategia de emisión de TES a largo plazo

En su pronunciamiento, el presidente explicó las razones por las cuales el Gobierno ha acudido a emisiones de deuda de largo plazo, pese al aumento en las tasas de interés del mercado. Según Petro, la estrategia responde, en primer lugar, a la obligación constitucional de cumplir oportunamente con los compromisos de deuda pública. En segundo lugar, sostuvo que las condiciones financieras dependen del mercado y no de la voluntad del Gobierno. Puede leer: Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses Finalmente, argumentó que las emisiones de largo plazo permitirían refinanciar la deuda en mejores condiciones cuando disminuyan las tasas de interés. “Como sabemos que el mercado sube la deuda por el alza de interés del Banco, entonces se toma la deuda a largo plazo para que, en el momento de la caída de la tasa de interés nacional, se prepague la deuda cara con deuda barata”, explicó el mandatario. También responsabilizó a la política monetaria del Banco de la República por el incremento en los costos del endeudamiento público, calificando las altas tasas de interés como una medida “perversa” para las finanzas estatales.

Contraloría alerta por mayores costos de financiamiento del Gobierno

La controversia surge después de que la Contraloría presentara el primer balance de seguimiento a la advertencia fiscal emitida hace un mes al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública.

Contralor General de la República de Colombia es Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Cortesía

En ese informe, el organismo concluyó que persisten los riesgos fiscales identificados inicialmente y advirtió que las recientes decisiones de financiamiento podrían incrementar las presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años. Uno de los principales puntos de preocupación es la colocación de TES realizada el 13 de mayo de 2026 por cerca de $6 billones. Según la entidad, la operación se efectuó a tasas significativamente superiores frente a la subasta anterior del 29 de abril, con un aumento de 68 puntos básicos. Para la Contraloría, este comportamiento refleja un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno y podría elevar el costo futuro del servicio de la deuda pública. El organismo también alertó sobre un comportamiento atípico del mercado de deuda: actualmente las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de los títulos de largo plazo, una situación que históricamente no es frecuente y que, según el ente de control, evidencia una mayor percepción de riesgo sobre las finanzas del Estado.

Riesgos cambiarios y proceso disciplinario contra el MinHacienda