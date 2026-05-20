“Petro ha cumplido con acciones que le pidió Trump, pero no es suficiente”: AmCham

La preocupación por el deterioro de las finanzas públicas y la caída de la inversión extranjera volvió a encender las alertas del sector empresarial. Para María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia, el principal problema no es solo el déficit fiscal, sino la pérdida de legitimidad institucional y de confianza en las reglas de juego en Colombia. La dirigente gremial dialogó con EL COLOMBIANO en su visita a Medellín para participar en el Foro de perspectivas económicas 2026, organizado por la Universidad Eafit, Anif, la Cámara de Comercio y este medio de comunicación. Lacouture sostuvo que Colombia está dejando pasar oportunidades de inversión por cuenta de la incertidumbre jurídica, el incumplimiento de normas y las señales que, según...