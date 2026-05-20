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Entrevista con Farid Díaz: “Jugué en Nacional, pero el día de mañana me gustaría tener un equipo y ganarle”

El exlateral que fue campeón de Copa Libertadores con Nacional en 2016, Farid Díaz, rememora sus éxitos en el verde. Ahora está dedicado a la dirección técnica.

  • Farid Díaz triunfó en Nacional. Allí recogió enseñanzas que hoy le aportan en su formación como entrenador. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Farid Díaz triunfó en Nacional. Allí recogió enseñanzas que hoy le aportan en su formación como entrenador. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
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Se cumplen diez años de la gesta histórica de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016. Uno de los pilares de esa época dorada fue Farid Díaz, el lateral izquierdo que también vistió la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y el Mundial de Rusia 2018. En diálogo con Línea de Gol de EL COLOMBIANO, el exdefensor repasa su presente en los banquillos, analiza el momento del cuadro verdolaga y la Selección, y deja una profunda reflexión sobre el trato que reciben los ídolos de la institución.

Hablemos inicialmente de su presente, ¿en qué está Farid Díaz hoy en día?

“Ahora es la dirección técnica. Dirijo al Atlético FM en la categoría Sub-20 del torneo federativo (Copa Juvenil). Estudié durante dos años, me preparé e...

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