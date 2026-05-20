Entrevista con Farid Díaz: “Jugué en Nacional, pero el día de mañana me gustaría tener un equipo y ganarle”

Se cumplen diez años de la gesta histórica de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016. Uno de los pilares de esa época dorada fue Farid Díaz, el lateral izquierdo que también vistió la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y el Mundial de Rusia 2018. En diálogo con Línea de Gol de EL COLOMBIANO, el exdefensor repasa su presente en los banquillos, analiza el momento del cuadro verdolaga y la Selección, y deja una profunda reflexión sobre el trato que reciben los ídolos de la institución. Hablemos inicialmente de su presente, ¿en qué está Farid Díaz hoy en día? “Ahora es la dirección técnica. Dirijo al Atlético FM en la categoría Sub-20 del torneo federativo (Copa Juvenil). Estudié durante dos años, me preparé e...