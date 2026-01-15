Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

Durante los primeros 14 días de enero, el peso colombiano se consolidó como la moneda más revaluada entre las economías emergentes.
La divisa colombiana acumula un avance de 2,58% en lo corrido de 2026, superando a sus pares regionales y reflejando un renovado apetito por activos de mayor riesgo.
En el ranking de monedas con mejor desempeño le siguen el peso chileno, con una valorización de 2,06%, y el real brasileño, con 1,51%. Más atrás aparecen el peso mexicano (0,96%), el colón costarricense (0,79%) y el peso uruguayo (0,79%).
En conjunto, estos movimientos evidencian mejores flujos de capital hacia mercados emergentes y expectativas más favorables sobre política monetaria.
En contraste, no todas las monedas corren con la misma suerte. Las más golpeadas en enero han sido el guaraní paraguayo, que se deprecia -2,36%, y el peso dominicano, con una caída de -0,57%.
