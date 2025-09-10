Arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026: precios, fechas y todo lo que debe saber

A menos de un año de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos ya pueden intentar asegurar un lugar en la gran fiesta del fútbol.
Esta edición será inédita: la primera que se juega en tres países —Estados Unidos, Canadá y México— y la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades sede.
El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre tanto, ciudades como Los Ángeles, Dallas, Toronto, Miami y Guadalajara también vibrarán con el mejor fútbol del planeta.
