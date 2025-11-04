Viva Envigado tiene la primera montaña rusa familiar dentro de un centro comercial en Colombia

La empresa Happy City anunció la apertura de la nueva y expandida área de su parque en Viva Envigado, el más grande de la cadena y de toda la región.

Con una adición de más de 5.000 metros cuadrados, el complejo alcanza ahora 11.000 metros cuadrados de experiencias indoor y outdoor, consolidándose como el parque de entretenimiento más grande dentro de un centro comercial en el país. La expansión, que requirió una inversión de varios millones de dólares, marca un hito para el sector al introducir la primera montaña rusa familiar ubicada dentro de un centro comercial en Colombia. Happy City desarrolló el proyecto junto con SBF Visa y Sartori Rides, reconocidos fabricantes internacionales de atracciones mecánicas, lo que garantiza altos estándares de seguridad y calidad para una operación diseñada especialmente para el disfrute de toda la familia.

Sala de juegos de Happy City en Viva Envigado. FOTO cortesía Happy City

“Con esta novedad, Viva Envigado se convierte en un referente para la industria del entretenimiento. Ofrecemos a las familias nuestra sede insignia, donde cada visita será una aventura inolvidable que transformará la manera de divertirse, ratificando nuestro compromiso con la calidad de vida a través del entretenimiento y la sana recreación”, señaló Adriana Mercado, directora de mercadeo de Happy City, en un comunicado.

Nuevos espacios y atracciones para todas las edades

La ampliación de Happy City en Viva Envigado incorpora una oferta renovada de juegos, atracciones y espacios temáticos que fortalecen su propuesta de valor para diferentes públicos: Zona arcade de última generación, que combina tecnología avanzada con un ambiente dinámico. Carrusel de caballos, tren panorámico, rueda loca y barco mecánico, nuevas atracciones diseñadas para brindar experiencias seguras, divertidas y con distintos niveles de adrenalina. Oferta gastronómica optimizada, con una amplia selección de snacks, bebidas y granizados que complementan la experiencia familiar.

Estas novedades se suman a los espacios creados recientemente, como Fun Pub —dirigido a adolescentes, con trampolines, camas elásticas y zona “ninja space”—, y Happy Town, un área pensada para bebés y niños pequeños, con juegos de roles y zonas de estimulación temprana. Para celebrar esta expansión, Happy City realizará una jornada especial el sábado 8 de noviembre, con actividades diseñadas para toda la familia. La compañía espera una masiva asistencia a esta jornada, que busca consolidar al parque como el principal destino de diversión familiar del Valle de Aburrá.

Impacto económico y proyección de crecimiento

Con esta ampliación, Happy City proyecta recibir más de 700.000 visitantes anualmente, cifra que podría impulsar un incremento del 50% en las ventas, superando los niveles previos al proyecto de expansión. La compañía destaca que la iniciativa no solo fortalece su posición en el mercado del entretenimiento, sino que también genera empleo y dinamiza la economía local, al atraer visitantes de Medellín, el sur del Valle de Aburrá y municipios aledaños.