Paro armado del Eln ya golpea al transporte de carga y pasajeros en Colombia; estas son las afectaciones y cierres viales

El transporte de carga y de pasajeros en Colombia atraviesa horas críticas por cuenta del paro armado decretado por el Eln a nivel nacional.
Según el pronunciamiento de Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, la medida inició el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre a la misma hora.
El objetivo del grupo armado, advierte el gremio, es suspender toda actividad de transporte y la movilidad de personas en el territorio nacional.
A esto se suma que el frente urbano del Eln anunció que serán considerados objetivos militares las instalaciones de la Policía y el Ejército, así como sus vehículos, elevando el nivel de riesgo en las carreteras.