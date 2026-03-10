Capturan y envían a la cárcel a hombre que amenazó a su expareja frente a su hija en Medellín

Tras su captura el pasado jueves 5 de marzo en Medellín por ser el presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar, un hombre fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías mientras avanza su proceso judicial.

Días antes, este sujeto se viralizó en redes sociales a raíz de un video que publicó su expareja donde puso en evidencia las intimidaciones y amenazas que él le hacía en su propia casa, ubicada en el Popular 1, e incluso, delante de su pequeña hija.

La víctima registró varias grabaciones de ese tipo en las que se aprecia al señalado gritándole palabras ofensivas, y además, en una de las tomas quedó captado el momento en el que la intimida con un vidrio. Luego de exponer todas esas denuncias, las autoridades conocieron la situación, quienes procedieron con las acciones correspondientes para dar con el paradero del presunto agresor. Fue entonces, tan solo horas después, cuando lo capturaron.