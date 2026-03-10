x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Capturan y envían a la cárcel a hombre que amenazó a su expareja frente a su hija en Medellín

La captura del presunto agresor se logró gracias a los videos que la víctima publicó en redes sociales.

  • En el lado izquierdo, el momento en el que el sujeto intimida con un fragmento de vidrio a su expareja; al costado derecho, el mismo hombre ya capturado. FOTOS Cortesía.
    En el lado izquierdo, el momento en el que el sujeto intimida con un fragmento de vidrio a su expareja; al costado derecho, el mismo hombre ya capturado. FOTOS Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tras su captura el pasado jueves 5 de marzo en Medellín por ser el presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar, un hombre fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías mientras avanza su proceso judicial.

Días antes, este sujeto se viralizó en redes sociales a raíz de un video que publicó su expareja donde puso en evidencia las intimidaciones y amenazas que él le hacía en su propia casa, ubicada en el Popular 1, e incluso, delante de su pequeña hija.

Lea más: Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

La víctima registró varias grabaciones de ese tipo en las que se aprecia al señalado gritándole palabras ofensivas, y además, en una de las tomas quedó captado el momento en el que la intimida con un vidrio. Luego de exponer todas esas denuncias, las autoridades conocieron la situación, quienes procedieron con las acciones correspondientes para dar con el paradero del presunto agresor. Fue entonces, tan solo horas después, cuando lo capturaron.

Ante el hecho, el primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta oficial de X confirmó la detención de este hombre.

“Muy machito agrediendo a su expareja sentimental y llenando de miedo a su hija. Pero hay que verlos cómo son de cobardes cuando llega la autoridad. Dimos instrucción clara de capturar a ese tipo, y le quiero agradecer a la Policía y a la Fiscalía por este proceso. Ya lo detuvieron. Ni uno más que agreda a nuestras mujeres”, dijo el mandatario.

Por su parte, Valeria Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, puntualizó: “Primero, la Línea 123 Mujer articuló toda la institucionalidad para lograr conectar con la víctima; después, Patrulla Púrpura y el cuadrante lograron encontrar al agresor y hacer la captura. Esto demuestra que estamos articulados y ponemos como primer lugar la vida de las mujeres, y rechazamos cualquier tipo de violencia para que no llegue a un feminicidio”.

Entérese: Tras seis meses de torturas, mujer logró escapar de su pareja en Medellín; el hombre fue enviado a prisión

Adicionalmente, se confirmó que la víctima ya recibe todo el acompañamiento psicosocial por parte de la Comisaría de Familia, donde seguirán de cerca su caso.

Temas recomendados

Violencia contra la mujer
Violencia intrafamiliar
Delitos
capturas
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida