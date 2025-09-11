Paneles solares reemplazarán subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3 con nuevo decreto del Gobierno

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0972 de 2025, puso en marcha el programa Colombia Solar, una iniciativa que transforma el esquema de subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3. La medida, según el Ministerio de Minas y Energía, permitirá que los hogares más vulnerables autogeneren su energía mediante paneles solares, asegurando el consumo básico de subsistencia y logrando un alivio en sus facturas de luz. Puede leer: Alemania va tras el hidrógeno de Colombia: así se busca convertir al país en potencia regional Esta política se enmarca en el Artículo 19, numeral 4, de la Ley 1715 de 2014, que plantea la viabilidad de usar energía solar como alternativa al subsidio tradicional.

¿Cómo funcionará el programa Colombia Solar?

-Los subsidios que hoy cubren parcialmente el consumo de electricidad serán sustituidos de manera progresiva por sistemas solares de autogeneración. -Los usuarios de estratos 1, 2 y 3, tanto del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como de las Zonas No Interconectadas (ZNI), podrán acceder a esta solución. -El Ministerio de Minas y Energía será el encargado de liderar, focalizar y priorizar los beneficiarios.

Impacto en tarifas y usuarios de energía