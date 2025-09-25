Pilas: arrancaron los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA en Colombia

Prosperidad Social empezó hoy un nuevo ciclo de pagos de subsidios en Colombia.
Es decir, desde el 25 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2025 se realizará el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
De acuerdo con el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, el proceso beneficiará a 774.823 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad.
La inversión total asciende a 260.680 millones de pesos, recursos que buscan aliviar los gastos de las familias y garantizar un apoyo directo a quienes más lo necesitan.