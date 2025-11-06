Pagos con datáfono en Colombia tendrán nuevos cambios por alianza entre Iris y Bold

Los datáfonos en el país son sinónimo de inclusión financiera y agilidad. La posibilidad de hacer una transacción en segundos gracias a estos dispositivos favorece a todos los sectores de la economía colombiana. Cifras de Banca de las Oportunidades revelan que la cobertura de este medio de pago es de 392,9 datáfonos por cada 100.000 adultos. Con corte al año pasado, el país contaba con 1,5 millones de ellos.
Recientemente, un acuerdo entre Iris, entidad especializada en soluciones financieras para empresarios e inversionistas, y Bold, busca fortalecer la gestión financiera de las empresas mediante una herramienta que optimiza la administración del flujo de caja, permitiendo la disponibilidad inmediata del dinero.
