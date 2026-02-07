Quedó en libertad Jhon Viáfara, exjugador del Once Caldas, tras cumplir condena en EE. UU.

Tras pasar seis años en prisión, el exfutbolista colombiano Jhon Eduis Viáfara quedó en libertad en Estados Unidos, luego de haber sido condenado por tráfico de narcóticos. Viáfara, de 47 años, fue extraditado en 2020 y cumplía una condena impuesta por la Corte del Distrito Este de Texas.

En esa oportunidad, en un comunicado la Fiscalía General de la Nación mencionó que “Contra Viáfara y los demás capturados hay un pedido de extradición de la Corte del Distrito Este de Texas, por el delito federal de tráfico de narcóticos. El requerimiento judicial señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del pacífico colombiano con destino a Centroamérica”.

El exjugador, recordado como uno de los héroes del histórico título de la Copa Libertadores de 2004 del Once Caldas frente a Boca Juniors, había sido sentenciado inicialmente a 12 años de cárcel, pero su pena fue reducida de manera sustancial por buen comportamiento y la aplicación de beneficios previstos en el sistema penitenciario estadounidense.

Según informó el diario La Patria, de Manizales, Viáfara había mantenido contacto con antiguos compañeros del fútbol colombiano, a quienes les manifestó que su salida de prisión era inminente.