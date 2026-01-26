El oro logra por primera vez los 5.000 dólares por onza; ¿por qué es el refugio del mundo?

El mercado de metales preciosos vivió un hito este lunes 26 de enero cuando el precio de la onza de oro llegó a 5.109,73 dólares, una cota jamás vista para este metal considerado tradicionalmente como el activo refugio por excelencia. Esa cifra no solo traspasa la histórica barrera de los 5.000 dólares por onza, sino que también reafirma la intensidad de la carrera que ha llevado al oro a duplicar su valor en apenas dos años. Entérese: El oro supera por primera vez el valor de US$4.600 la onza por investigación al presidente de la Reserva Federal estadounidense

Estos son los factores que impulsan al alza el precio del oro

Según los analistas, el primer factor que ha llevado al alza el precio del oro en el mundo es la incertidumbre geopolítica y política estadounidense. Es decir, la escalada de tensiones internacionales, incluidas decisiones controvertidas y movimientos militares relacionados con Estados Unidos, ha aumentado la percepción de riesgo entre los inversores. En ese contexto, la confianza en la estabilidad de los mercados financieros se debilita, y el oro se convierte en una vía de escape funcional para preservar valor. Como segundo factor está el dólar, que cada semana se comporta más frágil. Un dólar estadounidense debilitado hace que los metales preciosos resulten más baratos para compradores con otras divisas, incentivando la demanda global. Este movimiento sobre los mercados de divisas ha sido uno de los catalizadores que han impulsado al oro por encima de los 5.000 dólares por onza. Además, la expectativa de recortes adicionales en las tasas de interés de la Reserva Federal alimenta la preferencia por activos que no rinden intereses, como el oro, frente a instrumentos que sí pagan cupones. Conozca más: Precio del dólar se sigue desplomando: este viernes se llegó a negociar en $3.590, ¿bajará más? Así las cosas, el lingote registró el salto en las primeras operaciones de este lunes, luego de cerrar la semana pasada con una ganancia del 8,5%, en un contexto marcado por la debilidad del dólar y la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.

No es solo el oro el que se dispara, la plata también ha alcanzado máximos históricos, superando los 109 dólares por onza durante las operaciones del lunes. Mientras tanto, paladio y platino muestran comportamientos mixtos en los mercados, con el primero subiendo y el segundo registrando ligeros descensos, lo que en conjunto ilustra un escenario amplio de preferencia por metales en medio de condiciones volátiles.

