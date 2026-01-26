x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El oro logra por primera vez los 5.000 dólares por onza; ¿por qué es el refugio del mundo?

El oro marcó un nuevo récord histórico al superar los 5.109,73 dólares por onza, reflejo de la creciente incertidumbre económica y geopolítica global.

  • El oro volvió a hacer historia. El precio de la onza superó por primera vez la barrera de los 5.000 dólares y alcanzó un nuevo máximo histórico de 5.109,73 dólares, impulsado por la creciente incertidumbre geopolítica y financiera a nivel global. FOTO: Depositphotos
    El oro volvió a hacer historia. El precio de la onza superó por primera vez la barrera de los 5.000 dólares y alcanzó un nuevo máximo histórico de 5.109,73 dólares, impulsado por la creciente incertidumbre geopolítica y financiera a nivel global. FOTO: Depositphotos
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 5 horas
bookmark

El mercado de metales preciosos vivió un hito este lunes 26 de enero cuando el precio de la onza de oro llegó a 5.109,73 dólares, una cota jamás vista para este metal considerado tradicionalmente como el activo refugio por excelencia.

Esa cifra no solo traspasa la histórica barrera de los 5.000 dólares por onza, sino que también reafirma la intensidad de la carrera que ha llevado al oro a duplicar su valor en apenas dos años.

Entérese: El oro supera por primera vez el valor de US$4.600 la onza por investigación al presidente de la Reserva Federal estadounidense

Estos son los factores que impulsan al alza el precio del oro

Según los analistas, el primer factor que ha llevado al alza el precio del oro en el mundo es la incertidumbre geopolítica y política estadounidense.

Es decir, la escalada de tensiones internacionales, incluidas decisiones controvertidas y movimientos militares relacionados con Estados Unidos, ha aumentado la percepción de riesgo entre los inversores.

En ese contexto, la confianza en la estabilidad de los mercados financieros se debilita, y el oro se convierte en una vía de escape funcional para preservar valor.

Como segundo factor está el dólar, que cada semana se comporta más frágil. Un dólar estadounidense debilitado hace que los metales preciosos resulten más baratos para compradores con otras divisas, incentivando la demanda global.

Este movimiento sobre los mercados de divisas ha sido uno de los catalizadores que han impulsado al oro por encima de los 5.000 dólares por onza.

Además, la expectativa de recortes adicionales en las tasas de interés de la Reserva Federal alimenta la preferencia por activos que no rinden intereses, como el oro, frente a instrumentos que sí pagan cupones.

Conozca más: Precio del dólar se sigue desplomando: este viernes se llegó a negociar en $3.590, ¿bajará más?

Así las cosas, el lingote registró el salto en las primeras operaciones de este lunes, luego de cerrar la semana pasada con una ganancia del 8,5%, en un contexto marcado por la debilidad del dólar y la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.

No es solo el oro el que se dispara, la plata también ha alcanzado máximos históricos, superando los 109 dólares por onza durante las operaciones del lunes.

Mientras tanto, paladio y platino muestran comportamientos mixtos en los mercados, con el primero subiendo y el segundo registrando ligeros descensos, lo que en conjunto ilustra un escenario amplio de preferencia por metales en medio de condiciones volátiles.

El oro rompe récords y supera los 5.100 dólares por onza en medio de la agitación global

El desempeño del oro es contundente, su precio se ha más que duplicado en los últimos dos años y, tras cerrar su mejor año desde 1979, acumula una ganancia adicional del 15% en lo que va de este año.

Este comportamiento refuerza su papel histórico como termómetro del miedo en los mercados financieros.

El oro es la inversa de la confianza”, resume Max Belmont, gestor de carteras de First Eagle Investment Management, para Bloomberg.

“Es una cobertura frente a brotes inesperados de inflación, caídas imprevistas del mercado y recrudecimientos del riesgo geopolítico”.

A este panorama se suma la expectativa por la elección del próximo presidente de la Reserva Federal, luego de que Donald Trump afirmara que ya entrevistó a los candidatos y que tiene un nombre en mente. Un perfil más moderado al frente del banco central reforzaría las apuestas a nuevos recortes de tasas este año, un escenario favorable para el oro, que no paga intereses y suele beneficiarse de entornos de tasas bajas.

Además: El oro va camino a los 5.000 dólares por onza, pero cerca del 75% que produce Colombia es ilegal o informal

Temas recomendados

Dólar
Inversiones
Reserva Federal
Oro
metales preciosos
Minerales
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida