OpenAI busca nuevas fuentes de ingresos y abre la puerta a la publicidad en ChatGPT

OpenAI confirmó que comenzará a probar publicidad en ChatGPT, un giro relevante en su modelo de negocio mientras la compañía acelera la búsqueda de recursos para financiar el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala. La prueba inicial se realizará en Estados Unidos y estará dirigida a usuarios gratuitos y suscriptores del plan Go, la opción de menor costo del asistente. "En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go", anunció la empresa en una publicación oficial, en la que también aclaró que las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán anuncios. El movimiento, que se venía discutiendo desde hace semanas en Silicon Valley, marca un punto de inflexión para el creador del chatbot más usado del mundo.

Un cambio en el modelo de negocio de ChatGPT

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares, impulsada por sucesivas rondas de financiación que la ubican como la empresa privada más valiosa del sector tecnológico. Algunos analistas incluso consideran que, en el futuro, podría salir a bolsa con una valoración cercana al billón de dólares. Sin embargo, el rápido crecimiento tiene un costo elevado. OpenAI quema efectivo a un ritmo acelerado, principalmente por la enorme capacidad de cómputo que requieren sus modelos de inteligencia artificial. En ese contexto, la publicidad aparece como una vía para diversificar ingresos y reducir la dependencia de las suscripciones y la inversión externa. En su comunicado, la compañía aseguró que el despliegue de anuncios se hará de forma gradual y con especial cuidado en "mantener la confianza" de los usuarios, uno de los activos más sensibles del producto.

OpenAI se acerca al modelo de Google y Meta

Con esta decisión, OpenAI se aproxima al modelo de negocio de gigantes tecnológicos como Google y Meta, que han construido imperios publicitarios a partir de servicios gratuitos de uso masivo. A diferencia de OpenAI, estas empresas cuentan desde hace años con ingresos publicitarios consolidados, que les permiten financiar el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Amazon también ha fortalecido su negocio de anuncios, apoyado en sus plataformas de comercio electrónico y streaming, lo que refuerza la tendencia de monetizar la atención del usuario para sostener la carrera tecnológica. "Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella", explicó Jeremy Goldman, analista de Emarketer. Según el experto, la decisión va más allá de lo comercial: "Si ChatGPT activa los anuncios, OpenAI estará admitiendo algo simple y trascendental: la carrera ya no va solo en la calidad del modelo; se trata de monetizar la atención sin erosionar la confianza".

