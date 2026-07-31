¿Qué pasó con la oferta laboral de Andrés Bilbao? Cofundador de Rappi responde tras polémica por vacante “sin pago”

La publicación de una oferta laboral realizada por Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, desató una fuerte discusión en redes sociales luego de que una de sus frases hiciera pensar que buscaba a una persona para trabajar sin recibir salario.
El empresario publicó en LinkedIn una convocatoria para encontrar un cineasta o creador audiovisual que trabajara junto a él y al equipo de 30X en la producción de contenido para redes sociales. En el mensaje explicó que buscaba a alguien “con hambre de aprender” y “ganas de crecer a lo bestia”, especialmente estudiantes, practicantes o personas que estuvieran comenzando su carrera.
Sin embargo, la frase “Ojo, esto no es pago” fue suficiente para que la publicación se viralizara y recibiera cientos de críticas. Muchos usuarios cuestionaron que un empresario reconocido promoviera una convocatoria en la que, aparentemente, el trabajo no tendría remuneración y en la que la experiencia y el fortalecimiento del portafolio fueran presentados como la principal compensación.