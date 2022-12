Cabe anotar, que ocho de los 38 miembros de la Ocde no tienen un salario mínimo legal: Suiza, Suecia, Noruega, Italia, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Austria.

De acuerdo con Guataqui, este es uno de los países donde no sería aconsejable este aumento: “nuestro salario mínimo representa 90% del salario medio: el más alto de los países de la Ocde. Seguir las implicaciones de este punto de referencia hace que el informe sea una lectura bastante interesante”, dice el economista.

Según el economista y académico, Juan Carlos Guataqui, que ha enseñado en las universidades Javeriana y El Rosario, aunque el informe de la Ocde apoya la idea de incrementar el salario mínimo, esto no podría aplicarse al pie de la letra en Colombia.

Sin embargo, no entra en detalle de cuáles son las economías que deberían pensar en un aumento considerable del sueldo básico.

“Las características del mercado laboral de Colombia hacen que esta recomendación sea bastante engorrosa de implementar. El informe no destaca el nivel relativo del salario mínimo y no tiene en cuenta su incidencia. Es decir, para medir los trabajadores de tiempo completo frente al trabajo por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia no son asalariados y Colombia es ‘top’ en empleo por cuenta propia”, explica Juan Carlos Guataqui.

Ayer terminó sin acuerdo la sexta reunión de la Mesa de Concertación salarial, aunque las centrales obreras manifestaron que están dispuestas a bajar sus estimaciones de un incremento de 20%.

Los trabajadores destacaron las intenciones del Gobierno Nacional de disminuir el costo de vida para el próximo año por medio de la desindexación de algunos productos del salario mínimo, la revisión de la fórmula que permite calcular el costo del kilovatio de energía, la revisión de la tasa de usura y del control de precios de los medicamentos.

Ya solo quedan dos días para que la Mesa de Concertación llegue a un acuerdo, ya que el plazo se vence este jueves 15 de diciembre o el Gobierno tendrá que fijarlo por decreto antes de que acabe el año.

Por ahora, los gremios de la producción y los sindicatos están adelantando diálogos bilaterales para buscar a un acuerdo. Aunque los empresarios no presentaron una cifra exacta, la negociación se está dando entre un techo de 20% propuesto por los trabajadores y un piso de 13,77%, que es la suma de la inflación de 2022 y una productividad de 1,24%. Hoy no habrá Mesa de Concertación, pero se retomará mañana.

Las actividades ligadas al salario mínimo que pueden ser desindexadas.

El Ministerio de Hacienda le entregó a la Mesa de Concertación un estudio de los productos indexados al salario mínimo y su peso en el IPC.

Entre los productos y servicios vinculados al agro indexados al mínimo y que más le aportan al IPC son la producción y comercialización de carne de res, de cerdo y de leche, además de los servicios veterinarios.

También las matrículas de educación superior, los pasajes intermunicipales, interveredales e internacionales, las cuotas moderadoras a las EPS, entre otros.