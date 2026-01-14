Nutresa lanza segunda oferta pública de readquisición de acciones este año, ¿a cómo pagará cada especie?

Grupo Nutresa informó a sus accionistas su intención de realizar una oferta pública de readquisición de acciones ordinarias en circulación, mediante el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La iniciativa fue aprobada por la asamblea de accionistas en sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2025, que autorizó un proyecto de readquisición de hasta 10 millones de acciones, equivalentes al 2,19% del total de títulos en circulación, a un precio de $300.000 por acción.
