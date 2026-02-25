Joven denunció que fue drogada y robada tras salir de bar en Bogotá el mismo día que secuestraron a Diana Ospina

Una nueva denuncia por presunto hurto bajo la modalidad conocida como “paseo millonario” volvió a encender las alarmas en Bogotá. Valerie Gutiérrez relató en redes sociales que, tras salir de un bar en la zona de la calle 85, perdió el conocimiento mientras se movilizaba en un vehículo solicitado por aplicación y despertó desorientada, sin su celular y en un punto distinto al que esperaba.
Conozca: Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: “no puede quedar impune”
Según su testimonio, la noche transcurría con normalidad. Celebraba el cumpleaños de una amiga y, al finalizar, decidió regresar a casa junto a otra joven. Ambas abordaron el carro y, minutos después de iniciar el trayecto, quedaron inconscientes.
“No sabemos qué hicieron con nosotras... dicen que fue el tema de la droga, tenernos ahí dormidas y quitarnos el celular”, relató en un video. Aseguró que alcanzó a enviar un mensaje avisando que estaban cerca de su destino antes de perder completamente la conciencia.