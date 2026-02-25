Joven denunció que fue drogada y robada tras salir de bar en Bogotá el mismo día que secuestraron a Diana Ospina

Una nueva denuncia por presunto hurto bajo la modalidad conocida como “paseo millonario” volvió a encender las alarmas en Bogotá. Valerie Gutiérrez relató en redes sociales que, tras salir de un bar en la zona de la calle 85, perdió el conocimiento mientras se movilizaba en un vehículo solicitado por aplicación y despertó desorientada, sin su celular y en un punto distinto al que esperaba. Conozca: Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: “no puede quedar impune” Según su testimonio, la noche transcurría con normalidad. Celebraba el cumpleaños de una amiga y, al finalizar, decidió regresar a casa junto a otra joven. Ambas abordaron el carro y, minutos después de iniciar el trayecto, quedaron inconscientes. “No sabemos qué hicieron con nosotras... dicen que fue el tema de la droga, tenernos ahí dormidas y quitarnos el celular”, relató en un video. Aseguró que alcanzó a enviar un mensaje avisando que estaban cerca de su destino antes de perder completamente la conciencia.

La siguiente escena que recuerda es haber sido despertada por el conductor, quien les pidió que descendieran de inmediato en la calle 127 con carrera Séptima, en el norte de la ciudad. En medio de la confusión, notaron que no tenían sus teléfonos. Al reclamar, el conductor —según el relato— respondió que nunca se habían subido con ellos. Lea aquí: Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: “no puede quedar impune” Desorientadas, caminaron hasta una portería cercana donde pidieron ayuda para contactar a sus familiares. Posteriormente, la madre de una de ellas acudió al lugar. La joven sostiene que habrían permanecido cerca de una hora bajo los efectos de alguna sustancia, aunque aún no cuentan con un dictamen oficial que lo confirme. Tras activar el sistema de localización, el último registro del celular aparecía en el sector de la Primera de Mayo. La denunciante indicó que acudió a una estación de Policía, donde recibió orientación sobre los procedimientos necesarios para recuperar dispositivos y la recomendación de realizarse una valoración médica.

Similitudes con el caso de Diana Ospina

El episodio se conoció el mismo día en que fue hallada con vida Diana Ospina, quien había sido reportada como desaparecida tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero.