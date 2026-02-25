Capturaron en Medellín al exnovio de la influencer La Traviesa por su asesinato en Caldas, Antioquia

Por el asesinato de la creadora de contenido paisa La Traviesa RP, registrado el pasado 17 de octubre en el municipio de Caldas, Antioquia, las autoridades capturaron en el barrio Palenque, de Medellín, a Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez, de 31 años, quien era el exnovio de la fallecida. Agentes de la Policía Metropolitana llegaron hasta una propiedad en este barrio de la comuna 7 (Robledo) y con una orden de captura detuvieron a este hombre para que responda por el delito de feminicidio agravado.

La detención se produjo por la muerte de Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años, como era conocida esta influenciadora, ocurrida dentro del vehículo en el que trabajaba el procesado como conductor de aplicación Saldarriaga Sánchez en la noche de ese viernes. Al parecer, ambos se habían encontrado para dialogar luego de una semana de haberse finalizado el vínculo sentimental que había durado cuatro años. Cuando se encontraban en el sector La Y, en las partidas que desvían hacia Amagá o La Pintada, la mujer recibió múltiples heridas de arma blanca y el procesado también resultó lesionado en estos hechos. Acto seguido la llevó a la Clínica Las Vegas, donde Restrepo Valencia llegó sin signos vitales y este hombre tuvo que ser atendido por una lesión superficial en su mano izquierda. Entérese: Capturaron a alias Chester, el presunto responsable de tres asesinatos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides, explicó que “cuando se hizo presente en el centro asistencial, manifestó que el crimen se había registrado en medio de un intento de hurto, pero con las evidencias recolectadas se pudo contrastar la versión entregada por este sujeto, como entrevistas en el sitio y revisiones de cámaras”. Dentro de esta investigación también se analizaron los dos teléfonos celulares que tenía el conductor, uno de uso personal y el otro con el cual trabajaba para las distintas aplicaciones de transporte. También se revisó el móvil de la influenciadora, en el que también están analizando todas las pistas para establecer qué había sucedido con ella.

En el sector La Y, en jurisdicción de Caldas, Antioquia, ocurrió el homicidio de Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años, más conocida como La Traviesa RP. FOTOS: GOOGLE MAPS Y REDES SOCIALES

También se revisó el vehículo en cuestión, encontrando manchas de sangre en el asiento del copiloto y en el techo, pruebas claves que podrían dar indicios de que el crimen no tuvo relación con un hurto, como intentó asegurar el hoy capturado. Con estas pruebas se pudo establecer que el asesinato de esta creadora de contenido se habría generado en medio de un tema sentimental, luego de que la mujer se hubiese rehusado a retomar la relación, todo por una presunta infidelidad cometida por Saldarriaga Sánchez. Le puede interesar: Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana “Él finge que se trató de un intento de hurto calificado y agravado, pero se comprobó que se trató de una agresión directa. Otro detalle clave en la investigación fue que en lugar de llevarla a un centro asistencial cercano, como La Estrella o Caldas, la trasladó hasta Medellín”, indicó el general Bello Cubides. La Traviesa RP se dedicaba a realizar videos de entretenimiento en las redes sociales desde hace cuatro años. Entre los videos que difundía en sus redes sociales, hacía contenidos en los que ofrecería dinero a parejas que encontraba en la calle para que se besaran. Lea también: Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia