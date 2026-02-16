Nubank del paisa David Vélez, único neobanco entre los cinco con más saldos de cuentas de ahorro: este es el top

El mapa de las cuentas de ahorro en Colombia empezó a moverse. Puesto que, por primera vez, un banco 100% digital logró meterse entre los cinco mayores jugadores del país por saldo administrado, un terreno históricamente dominado por entidades tradicionales. A febrero de 2026, Nubank (Nu Holdings), fundado por el empresario paisa David Vélez, se ubicó en la quinta posición del ranking con un saldo de $5,6 billones y una participación de mercado de 5,75%, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia. Con este resultado, se consolida como el único neobanco dentro del top 10 del segmento. Le puede interesar: Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos

¿Cómo está el ranking de los bancos con más dinero administrado de cuentas de ahorros?

El liderazgo sigue concentrado en la banca tradicional. Bancolombia encabeza el mercado con 44,64% de participación y un saldo de $43,49 billones. Le siguen Davivienda con $14,77 billones (15,16%), BBVA Colombia con $11,04 billones (11,33%) y Banco Caja Social con $5,98 billones (6,13%). Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, señaló a Bloomberg Línea que el avance del neobanco se explica por una oferta tecnológica centrada en el usuario y por haber atendido segmentos que no encontraban alternativas atractivas en la banca tradicional. Además, afirmó que su entrada ha contribuido a dinamizar un mercado históricamente concentrado, presionando mejores tasas en CDTs y cuentas de alto rendimiento. Lea más: El neobanco británico Revolut llega a Colombia: invertirá $146.000 millones para competirle a Bancolombia

De cero presencia digital al top 5

Nu llegó a Colombia el 30 de septiembre de 2020 bajo la razón social Nu Colombia S.A. y fue en 2025 cuando ingresó por primera vez al top 10 del segmento de cuentas de ahorro, desde donde ha seguido escalando posiciones. El panorama era distinto al 11 de febrero de 2024: en ese momento no figuraba ningún banco digital entre los principales jugadores. El listado estaba compuesto exclusivamente por entidades tradicionales como Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia, Banco Popular, Banco AV Villas e Itaú Colombia, entre otros. A cierre de 2025, Nu Colombia alcanzó cuatro millones de clientes entre cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y créditos personales, lo que representa cerca de 10% de la población adulta del país, con cobertura en el 100% de los departamentos. Además, ha entregado más de $760.000 millones en rendimientos a sus usuarios a través de cuentas de ahorro y CDTs. Conozca también: Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387%

¿Cuántos clientes tiene Nubank?