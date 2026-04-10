Nubank adquiere derechos para rebautizar el estadio del Palmeiras: estos son los posibles nombres

Nubank anunció la adquisición de los derechos de denominación del estadio de uno de los equipos más importantes de Suramérica: el Palmeiras, donde hoy juega una de las figuras de la Selección Colombia, Jhon Arias. La holding financiera comunicó que se trata de una alianza de largo plazo con WTorre, empresa administradora del estadio Allianz Parque (antiguo Estadio Palestra Itália) y que ahora tendrá un nuevo nombre. El paisa David Vélez, fundador de Nubank, sigue consolidando su plan de expansión internacional. Hay que recordar que hace un mes anunció otra alianza histórica con el Inter Miami CF, el equipo liderado por Lionel Messi, para obtener los derechos del nombre de su estadio, que ahora es el Nu Stadium. Entérese: “Veo a un país con un potencial extraordinario que está esperando a ser liberado”: David Vélez, CEO de Nubank Asimismo, en enero se convirtió en socio oficial del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1, fortaleciendo su presencia en escenarios globales de alto impacto.

¿Cuál será el nuevo nombre del estadios del Palmeiras?

La entidad financiera optó por un modelo participativo para definir la nueva identidad del recinto. Entre el 10 y el 30 de abril, los aficionados podrán votar en línea entre tres opciones: Nubank Parque, Nubank Arena o Parque Nubank. La iniciativa no solo busca involucrar a los seguidores, sino también generar una experiencia personalizada. Quienes participen podrán ver sus nombres exhibidos en el estadio antes del anuncio oficial, un hecho simbólico en un recinto que históricamente no ha llevado el nombre de una persona.

El nombre ganador se dará a conocer a comienzos de mayo. Durante la transición, los nombres de los votantes serán proyectados en el estadio, y los usuarios podrán acceder a un video de su participación y compartirlo en redes sociales.

Así será la renovación visual del estadio del Palmeiras

La transformación del estadio irá más allá del nombre. A finales de julio se implementará una renovación visual completa con nuevos colores e identidad de marca. Además, se inaugurará el Nubank Ultravioleta Lounge, un espacio exclusivo con vista privilegiada, junto con el Portão Nubank Ultravioleta, una nueva entrada para palcos VIP que integrará diseño y tecnología.

Livia Chanes, CEO de Nubank Brasil, sostuvo que “hoy Nubank atiende a más de 113 millones de personas en Brasil y es la mayor institución financiera privada del país por número de clientes. Llevar nuestra marca a un espacio deportivo y cultural de esta importancia reafirma nuestro compromiso con el país”. Añadió que “queremos llevar el estilo Nubank al estadio, asegurando que el aficionado sea el verdadero protagonista de este nuevo capítulo”. Por su parte, Juliana Roschel, vicepresidenta de Marketing de Nubank, explicó que “profundizaremos en la operación para entender cómo nuestra cultura de innovación puede mejorar la experiencia del público, simplificando procesos y elevando el entretenimiento”.

Un estadio de 1,1 millones de asistentes anuales