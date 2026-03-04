David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE.UU.

El paisa David Vélez sigue consolidando su banco digital a nivel global. Esta semana, Nu dio un paso decisivo en su plan de expansión internacional al anunciar una alianza histórica y plurianual con Inter Miami CF, el equipo liderado por Lionel Messi y actual campeón de la MLS Cup.
El acuerdo establece a la fintech como Socio Principal del club y le otorga los derechos de nombre del nuevo estadio, que además se llamará oficialmente Nu Stadium.
La jugada se produce en un momento estratégico para la compañía, que en septiembre de 2025 solicitó una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en Estados Unidos y obtuvo su aprobación condicional 121 días después.
De hecho, el banco digital concentrará sus esfuerzos en consolidar el liderazgo en sus mercados principales mientras fortalece las capacidades necesarias para evolucionar hacia una plataforma bancaria digital de alcance global.
Brasil y México seguirán siendo prioridades estratégicas. En ambos países, la fintech buscará reforzar su posición en el segmento masivo, ampliar su presencia en pymes y clientes de altos ingresos, y avanzar en el proceso de obtención de la licencia bancaria en México. En paralelo, en todos los mercados elevará los estándares de calidad y confiabilidad de sus productos.
El estadio se convierte así en un ancla de marca en el mercado estadounidense, donde Vélez busca consolidar la operación de Nu y escalar su plataforma digital.
“Esta alianza de largo plazo representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global”, explicó Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente de Nu en EE. UU.