David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE.UU.

El paisa David Vélez sigue consolidando su banco digital a nivel global. Esta semana, Nu dio un paso decisivo en su plan de expansión internacional al anunciar una alianza histórica y plurianual con Inter Miami CF, el equipo liderado por Lionel Messi y actual campeón de la MLS Cup. El acuerdo establece a la fintech como Socio Principal del club y le otorga los derechos de nombre del nuevo estadio, que además se llamará oficialmente Nu Stadium. La jugada se produce en un momento estratégico para la compañía, que en septiembre de 2025 solicitó una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en Estados Unidos y obtuvo su aprobación condicional 121 días después. De hecho, el banco digital concentrará sus esfuerzos en consolidar el liderazgo en sus mercados principales mientras fortalece las capacidades necesarias para evolucionar hacia una plataforma bancaria digital de alcance global. Entérese: Nubank rompe récord en 2025: gana US$2.900 millones y suma 131 millones de clientes Brasil y México seguirán siendo prioridades estratégicas. En ambos países, la fintech buscará reforzar su posición en el segmento masivo, ampliar su presencia en pymes y clientes de altos ingresos, y avanzar en el proceso de obtención de la licencia bancaria en México. En paralelo, en todos los mercados elevará los estándares de calidad y confiabilidad de sus productos. El estadio se convierte así en un ancla de marca en el mercado estadounidense, donde Vélez busca consolidar la operación de Nu y escalar su plataforma digital. “Esta alianza de largo plazo representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global”, explicó Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente de Nu en EE. UU.

¿Qué representa el nuevo estadio en Miami Freedom Park?

El Nu Stadium será el eje central de Miami Freedom Park, uno de los desarrollos inmobiliarios de uso mixto más ambiciosos en marcha en Estados Unidos. Con capacidad para 26.700 espectadores y apertura prevista para el 4 de abril de 2026, el recinto será la nueva casa del Inter Miami.

La alianza entre Nu e Inter Miami incluye presencia en la camiseta del club y espacios exclusivos como el Nu Club y la Nu Plaza. fotos cortesía.

El estadio no solo albergará partidos de la MLS, sino también conciertos, eventos corporativos y competencias deportivas adicionales. Forma parte de un distrito de 131 acres (53 hectáreas) que incluirá más de 92.000 metros cuadrados de espacios comerciales, gastronómicos y de oficinas, además de hoteles con 750 habitaciones y amplias zonas públicas. El proyecto contempla también el Jorge Mas Canosa Park, de 58 acres, que será el parque público más grande planificado en Miami en generaciones. La construcción comenzó en 2023 y la apertura será por fases a partir de 2026. Durante la noche del 3 de marzo, el estadio fue iluminado con un latido rosa —en alusión al club— entrelazado con vetas moradas que simbolizan a Nu, acompañado de un espectáculo de drones que marcó el inicio simbólico de esta nueva etapa antes del partido inaugural en casa.

Inter Miami: crecimiento deportivo y proyección global

La alianza también fortalece la posición de Inter Miami como una de las franquicias de mayor crecimiento en el fútbol norteamericano. Liderado por el ocho veces Balón de Oro Lionel Messi, junto con figuras internacionales como Luis Suárez y talentos emergentes, el club ha ganado cuatro títulos en seis temporadas, incluida la MLS Cup 2025.

Para Jorge Mas, propietario gerente del club, Nu comparte la “mentalidad disruptiva y ambición global” que define al equipo. David Beckham, copropietario, subrayó que el nuevo estadio será un espacio para que aficionados del sur de Florida y del mundo se sientan conectados con el club. Más allá del naming rights, el acuerdo incluye un portafolio de activos premium. El logotipo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta del Inter Miami —una de las más vendidas del fútbol mundial— a partir de agosto de 2026, como parte de un nuevo activo de la liga. El estadio contará además con dos espacios insignia: el Nu Club, un salón de hospitalidad para 770 personas con vista de túnel de cristal hacia los jugadores, y la Nu Plaza, un centro comunitario con pantalla gigante y áreas de reunión.

La Fórmula 1, otro frente para posicionar la marca

Más allá de este nuevo anuncio, este banco digital ha consolidado otras alianzas importantes para consolidar su expansión internacional.