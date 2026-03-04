x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La historia de Gerónimo: el niño de 10 años cuyo riñón peligra por negligencia de Nueva EPS

La familia del menor, quien hace dos años recibió un trasplante de órgano, ha radicado tres acciones de tutelas para recibir un medicamento que es vital para su organismo. Conozca los detalles.

  • Gerónimo Rincón Mejía no recibe desde hace meses su tratamiento que permite que su riñón funcione en óptimas condiciones. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y Foto suministrada a EL COLOMBIANO
    Gerónimo Rincón Mejía no recibe desde hace meses su tratamiento que permite que su riñón funcione en óptimas condiciones. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y Foto suministrada a EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

Gerónimo Rincón Mejía, de 10 años, vive el drama de los pacientes trasplantados que esperan recibir a tiempo sus medicamentos por parte de la Nueva EPS. Su proceso se ha visto enmarcado por varias acciones judiciales que no han sido acatadas.

Desde hace 5 años, Gerónimo fue diagnosticado con el síndrome nefrótico cortico-resistente (SNCR), una condición renal en la que, según los portales médicos, los pacientes no responden al tratamiento inicial que trata la pérdida masiva de proteínas en la orina, un hinchazón y y niveles bajos de albúmina.

Lea también: No solo es Kevin: Denuncian que bebé con hemofilia lleva 41 días sin su medicamento

Debido a esa condición, hace dos años fue trasplantado de un riñón. La donante fue su madre Estefanía Mejía. Este procedimiento hace que hoy, Gerónimo pueda jugar y soñar como cualquier niño.

Sin embargo, su salud depende de un tratamiento de alto costo que hace que su riñón pueda tener un óptimo funcionamiento. Se trata de Ciclosporina 100mg/ml, un jarabe que, según le ha compartido su madre a EL COLOMBIANO, en caso de no recibirlo se puede perder el esfuerzo realizado en el trasplante y puede aumentar la angustia de que el cuerpo rechace el riñón.

Desde hace dos años la familia de Gerónimo ha emprendido una batalla legal para recibir este fármaco vital para el menor. Estefanía le contó a este medio que en total han sido 3 acciones de tutela y una queja a la Superintendencia de Salud, sin embargo, no ha habido una respuesta efectiva a su solicitud.

La entrega del tratamiento ha sido esporádica, pues la madre de Gerónimo le subrayó a este diario que “unos meses nos lo daban y en otros solo nos daban los pendientes”, ejemplificando los casos de marzo y abril de 2025 donde sí los estaba recibiendo, pero en junio y julio no, para luego sí recibirlo en agosto.

¿Cuál ha sido la respuesta de la justicia en el caso de Gerónimo?

EL COLOMBIANO conoció varios fallos de la justicia que le dan la razón a la familia de Gerónimo, quien se ha estado quejando de la falta de medicamentos.

A pesar de que el menor vive junto a sus padres en el municipio de La Unión, oriente antioqueño, la Nueva EPS los ha enviado a la ciudad de Ibagué, Tolima a reclamar los tratamientos de Gerónimo.

Ya son varios meses en los que el niño de 10 años no recibe su medicamento. Aunque la justicia ya ha abierto varios trámites de desacato el 10 y 18 de diciembre de 2025 y el pasado 22 de enero de 2026 impuso una orden de arresto contra el interventor Luis Oscar Galves Mateus y el gerente Regional Noroccidente, Carlos Andrés Vasco Álvarez, Gerónimo sigue sin recibir el fármaco por parte de la Nueva EPS.

“Estamos pidiendo que el Gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Nueva EPS no sigan haciendo caso omiso”, expresó Estefanía Mejía, agregando que “el fármaco no es una opción, sino una necesidad permanente”.

“La gente que nos quiera colaborar, que tenga sea cápsulas, sea jarabe, de ciclosporina de 100 mg Les agradecemos si no la pueden hacer llegar”, es lo que pide la madre del menor desde La Unión en medio de su desespero y angustia por la salud de Gerónimo.

Siga leyendo: Ella era doña Cecilia, la mujer que murió reclamando un medicamento en dispensario de la Nueva EPS

Temas recomendados

Justicia
Salud
Trasplantes
Tutelas
Medicamentos
niños
Demanda
Menores de edad
Nueva EPS
Leyes
pacientes
Antioquia
Tolima
Oriente antioqueño
La Unión
Ibagué
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida