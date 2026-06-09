Lluvias llenan los embalses al 70%, pero el sector eléctrico busca llegar al 80% antes de El Niño

Ante el creciente riesgo de un fenómeno de El Niño de alta intensidad en Colombia, el sector eléctrico comenzó a tomar medidas preventivas para fortalecer la seguridad energética del país durante los próximos meses.
Actualmente, los niveles de los embalses superan el 70%, una situación que refleja el aumento reciente de los aportes hídricos producto de las lluvias y una mayor participación de las plantas térmicas en la generación de energía.
Sin embargo, las autoridades del sector consideran necesario elevar aún más esas reservas. Según explicó Sergio Cabrales, profesor universitario, la entidad encargada del despacho y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) propuso llevar los niveles de los embalses por encima del 80%.