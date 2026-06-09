Lluvias llenan los embalses al 70%, pero el sector eléctrico busca llegar al 80% antes de El Niño

Ante el creciente riesgo de un fenómeno de El Niño de alta intensidad en Colombia, el sector eléctrico comenzó a tomar medidas preventivas para fortalecer la seguridad energética del país durante los próximos meses. Actualmente, los niveles de los embalses superan el 70%, una situación que refleja el aumento reciente de los aportes hídricos producto de las lluvias y una mayor participación de las plantas térmicas en la generación de energía. Sin embargo, las autoridades del sector consideran necesario elevar aún más esas reservas. Según explicó Sergio Cabrales, profesor universitario, la entidad encargada del despacho y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) propuso llevar los niveles de los embalses por encima del 80%.

“Esta meta constituye una medida preventiva para garantizar el abastecimiento ante posibles reducciones de los aportes hídricos asociadas al fenómeno de El Niño”, señaló el académico.

¿Cómo están operando las plantas térmicas en Colombia?

El fortalecimiento de los embalses ha sido posible, en parte, gracias al mayor aporte de las plantas térmicas al sistema eléctrico. De acuerdo con el análisis de Cabrales, las plantas que funcionan con gas natural han operado con factores de utilización entre el 35% y el 50%, mientras que las plantas a carbón han registrado niveles de uso entre el 60% y el 80%. Esta estrategia permite disminuir la presión sobre los embalses y conservar agua para enfrentar escenarios climáticos más complejos en los próximos meses. Le puede gustar: Medellín activa plan de contingencia ante temporada de menos lluvias y posible llegada de El Niño Según el experto, la acumulación de mayores reservas hídricas busca mitigar los riesgos asociados a la estacionalidad climática y garantizar la disponibilidad de generación hidroeléctrica en condiciones adversas. Ideam eleva las alertas por un posible El Niño muy fuerte Las medidas preventivas coinciden con las más recientes proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que advirtió sobre un aumento significativo en las probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad “muy fuerte”. De acuerdo con el análisis técnico de la entidad, la probabilidad de que el fenómeno climático se consolide durante el trimestre mayo-junio-julio aumentó del 62% al 82%. Las proyecciones son aún más preocupantes hacia el cierre del año. El Ideam estima que la probabilidad de ocurrencia podría acercarse al 96% hacia finales de 2026.

Comenzarían a disminuir las lluvias