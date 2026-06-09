Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lluvias llenan los embalses al 70%, pero el sector eléctrico busca llegar al 80% antes de El Niño

Con embalses sobre el 70% y una probabilidad de El Niño del 96% para finales de 2026, el sector energético refuerza medidas preventivas.

  • El Ideam advirtió que la probabilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte podría alcanzar el 96% hacia finales de 2026. FOTO Manuel Saldarriaga.
    El Ideam advirtió que la probabilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte podría alcanzar el 96% hacia finales de 2026. FOTO Manuel Saldarriaga.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

Ante el creciente riesgo de un fenómeno de El Niño de alta intensidad en Colombia, el sector eléctrico comenzó a tomar medidas preventivas para fortalecer la seguridad energética del país durante los próximos meses.

Actualmente, los niveles de los embalses superan el 70%, una situación que refleja el aumento reciente de los aportes hídricos producto de las lluvias y una mayor participación de las plantas térmicas en la generación de energía.

Sin embargo, las autoridades del sector consideran necesario elevar aún más esas reservas. Según explicó Sergio Cabrales, profesor universitario, la entidad encargada del despacho y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) propuso llevar los niveles de los embalses por encima del 80%.

“Esta meta constituye una medida preventiva para garantizar el abastecimiento ante posibles reducciones de los aportes hídricos asociadas al fenómeno de El Niño”, señaló el académico.

¿Cómo están operando las plantas térmicas en Colombia?

El fortalecimiento de los embalses ha sido posible, en parte, gracias al mayor aporte de las plantas térmicas al sistema eléctrico.

De acuerdo con el análisis de Cabrales, las plantas que funcionan con gas natural han operado con factores de utilización entre el 35% y el 50%, mientras que las plantas a carbón han registrado niveles de uso entre el 60% y el 80%.

Esta estrategia permite disminuir la presión sobre los embalses y conservar agua para enfrentar escenarios climáticos más complejos en los próximos meses.

Le puede gustar: Medellín activa plan de contingencia ante temporada de menos lluvias y posible llegada de El Niño

Según el experto, la acumulación de mayores reservas hídricas busca mitigar los riesgos asociados a la estacionalidad climática y garantizar la disponibilidad de generación hidroeléctrica en condiciones adversas.

Ideam eleva las alertas por un posible El Niño muy fuerte

Las medidas preventivas coinciden con las más recientes proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que advirtió sobre un aumento significativo en las probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad “muy fuerte”.

De acuerdo con el análisis técnico de la entidad, la probabilidad de que el fenómeno climático se consolide durante el trimestre mayo-junio-julio aumentó del 62% al 82%.

Las proyecciones son aún más preocupantes hacia el cierre del año. El Ideam estima que la probabilidad de ocurrencia podría acercarse al 96% hacia finales de 2026.

Comenzarían a disminuir las lluvias

El Ideam también informó que varias regiones del país ya presentan condiciones compatibles con un escenario de temperaturas elevadas.

En las regiones Caribe e Insular se han registrado olas de calor y aumentos sostenidos de las temperaturas máximas por encima de los promedios históricos.

Entre los registros más destacados se encuentra Valledupar, donde la temperatura alcanzó los 38,4 grados Celsius. Santa Marta reportó 37,2 grados Celsius, mientras que en San Andrés se superó el récord histórico de temperatura máxima.

Estas condiciones refuerzan la preocupación de las autoridades y del sector energético, que buscan anticiparse a una eventual reducción de las lluvias y proteger la disponibilidad de energía para hogares, comercios e industrias en todo el territorio nacional.

Entérese: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto

Temas recomendados

Clima
Fenómeno del Niño
Ideam
Lluvias
Ola de calor
embalses
fenómeno de El Niño
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos